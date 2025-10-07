Christian Cueva disparó todos los rumores en Emelec, después de que el jugador apareciera lesionado y se fuera a Perú. Se especuló con una posible salida del ‘Bombillo’ por deudas, pero finalmente tanto el jugador como el club tomaron una decisión.

Cueva está en la convocatoria de Emelec para jugar en la Copa Ecuador ante Leones del Norte. Asimismo, si no hay una molestia, se espera que el futbolista tenga minutos en este partido. El peruano se perdió las últimas semanas de competencia.

Christian Cueva tiene contrato con Emelec y todo parece indicar que el club ya se ha puesto al día en sus salarios, por lo cual, no habría riesgo de perderlo y el futbolista ya estaría disponible. El peruano tenía molestias musculares y también una sanción que lo dejaron sin jugar 3 partidos en LigaPro.

Ante Leones del Norte, Emelec se juega el partido más importante de la temporada, ya que el club busca ganar este torneo para poder volver a la Copa Libertadores en 2026. El ‘Bombillo’ visitará Quito para jugar ante este equipo de la Serie B.

Cueva podría volver a jugar con Emelec. (Foto: Imago)

Asimismo, desde Emelec se ha confirmado que no hay intención de especular en este partido de Copa Ecuador, por lo cual, saldrán a la cancha a jugar con su mejor once. Esto en medio de las grandes bajas que tienen, ya que perdieron a 6 titulares.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Lleva 671′ minutos en cancha con la camiseta del ‘Bombillo’.

¿Cuál es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva estaría ganando un salario cercano a los 25 mil dólares mensuales, según diferentes informaciones. Este salario convierte al histórico jugador peruano en uno de los mejores pagados del club y del fútbol ecuatoriano.

