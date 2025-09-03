El insólito culpable del mal momento de Enner Valencia según Beccacece

Atraviesa una racha negativa en la Selección de Ecuador sin embargo Enner Valencia se sigue perfilando como titular en la ‘Tri’ y ahora Sebastián Beccacece dio sorpresivas declaraciones del ecuatoriano en Eliminatorias. El DT señaló al Inter de Porto Alegre como el responsable del mal momento del delantero.

“Responsabilizo al equipo de esto, no solo al delantero. La realidad es que el equipo necesita encontrar consistencia y solidez”, dijo en rueda de prensa ponderando los números de Enner Valencia en Ecuador.

“Con nosotros respondió, lleva ya 5 goles. No pasaba un buen momento en su club pero aquí cumplió”, destacó sobre Valencia. En la Tri viene de marcar un doblete con Venezuela mientras que en su club no marca desde abril.

Volvieron a preguntarle sobre un nuevo delantero y dijo: “La solución no pasa por convocar otro jugador, si yo encontrara respuesta en un nuevo convocado lo llamaría”.

Mientras tanto, en Brasil los hinchas del Inter no pueden creer que Beccacece haya culpado al Inter del mal momento de Valencia. El equipo buscaría venderlo en diciembre.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

David Cabezas

Defensas:

Piero Hincapié

William Pacho

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Ángelo Preciado

Cristhian Ramírez

Xavier Arreaga

Félix Torres

Mediocampistas:

Moisés Caicedo

Alan Franco

Kendry Páez

Pedro Vite

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Patrick Mercado

Jordy Alcívar

Bryan Ramírez

Darwin Guagua

Denil Castillo

Yaimar Medina

Delanteros:

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Leonardo Campana

John Mercado

