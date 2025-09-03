Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

El insólito culpable del mal momento de Enner Valencia según Beccacece

Enner Valencia sigue siendo fijo en la Selección de Ecuador pese a su mal momento y Sebastián Beccacece señala insólito culpable.

Por Gustavo Dávila

El insólito culpable del mal momento de Enner Valencia según Beccacece. Foto: Getty.
El insólito culpable del mal momento de Enner Valencia según Beccacece. Foto: Getty.

Atraviesa una racha negativa en la Selección de Ecuador sin embargo Enner Valencia se sigue perfilando como titular en la ‘Tri’ y ahora Sebastián Beccacece dio sorpresivas declaraciones del ecuatoriano en Eliminatorias. El DT señaló al Inter de Porto Alegre como el responsable del mal momento del delantero.

“Responsabilizo al equipo de esto, no solo al delantero. La realidad es que el equipo necesita encontrar consistencia y solidez”, dijo en rueda de prensa ponderando los números de Enner Valencia en Ecuador.

“Con nosotros respondió, lleva ya 5 goles. No pasaba un buen momento en su club pero aquí cumplió”, destacó sobre Valencia. En la Tri viene de marcar un doblete con Venezuela mientras que en su club no marca desde abril.

Volvieron a preguntarle sobre un nuevo delantero y dijo: “La solución no pasa por convocar otro jugador, si yo encontrara respuesta en un nuevo convocado lo llamaría”.

¡Camisetazo en el Astillero! Emelec iría por dos jugadores de Barcelona

ver también

¡Camisetazo en el Astillero! Emelec iría por dos jugadores de Barcelona

Tweet placeholder
Fue de las sorpresas de la lista de Ecuador y ahora sería titular en Paraguay

ver también

Fue de las sorpresas de la lista de Ecuador y ahora sería titular en Paraguay

Mientras tanto, en Brasil los hinchas del Inter no pueden creer que Beccacece haya culpado al Inter del mal momento de Valencia. El equipo buscaría venderlo en diciembre.

Publicidad
¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo

ver también

¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo

Encuesta

¿Es correcta la declaración de Beccacece sobre Enner Valencia?

YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

  • Hernán Galíndez
  • Gonzalo Valle
  • Moisés Ramírez
  • David Cabezas
Publicidad

Defensas:

  • Piero Hincapié
  • William Pacho
  • Joel Ordóñez
  • Pervis Estupiñán
  • Ángelo Preciado
  • Cristhian Ramírez
  • Xavier Arreaga
  • Félix Torres
¡Alarma en Liga de Quito! Titular confiesa públicamente que se quiere ir del club

ver también

¡Alarma en Liga de Quito! Titular confiesa públicamente que se quiere ir del club

Mediocampistas:

  • Moisés Caicedo
  • Alan Franco
  • Kendry Páez
  • Pedro Vite
  • Nilson Angulo
  • Gonzalo Plata
  • John Yeboah
  • Alan Minda
  • Patrick Mercado
  • Jordy Alcívar
  • Bryan Ramírez
  • Darwin Guagua
  • Denil Castillo
  • Yaimar Medina

Delanteros:

  • Enner Valencia
  • Kevin Rodríguez
  • Leonardo Campana
  • John Mercado
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Mientras Beccacece gana 2.4 millones en Ecuador, esto cobra Gustavo Alfaro en Paraguay
Fútbol de Ecuador

Mientras Beccacece gana 2.4 millones en Ecuador, esto cobra Gustavo Alfaro en Paraguay

El posible once de la Selección de Ecuador para el cierre de Eliminatorias
Fútbol de Ecuador

El posible once de la Selección de Ecuador para el cierre de Eliminatorias

Beccacece revela el verdadero motivo para convocar a Moisés Ramírez y Xavier Arreaga
Fútbol de Ecuador

Beccacece revela el verdadero motivo para convocar a Moisés Ramírez y Xavier Arreaga

¿Cuándo juega Ecuador contra Paraguay por las Eliminatorias Mundial 2026 y qué canal lo pasa?
Eliminatorias

¿Cuándo juega Ecuador contra Paraguay por las Eliminatorias Mundial 2026 y qué canal lo pasa?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo