 ¡Increíble! Descubre cuánto gana Scaloni, el campeón del mundo, mientras Beccacece cobra $2.4 millones

La Selección de Ecuador y Argentina se enfrentan en el cierre de Eliminatorias y hay sorpresa en los salarios de Beccacece y Scaloni.

Por Gustavo Dávila

La Selección de Ecuador cerrará su participación en estas Eliminatorias contra la líder Argentina, esto marcará también la revancha entre Sebastián Beccacece y Lionel Scaloni. Curiosamente, pese a la diferencia de palmarés, ambos cobran cifras similares.

Sebastián Beccacece cobra cerca de los 2.4 millones de dólares mientras que Lionel Scaloni cobra 2.6 millones. Es decir, Scaloni cobra apenas 200 mil dólares más que el DT de la ‘Tri’.

Claro que esta cifra cambiará pronto, ya que la AFA tiene planes de renovación para Scaloni luego del Mundial 2026 y su nuevo salario sería al menos el doble de lo cobrado.

Beccacece también podría tener nuevo salario tras la Copa del Mundo si es que renueva con Ecuador o si cambia a una de las selecciones o clubes que lo piensan para el 2027.

El entrenador que más cobra de las Eliminatorias CONMEBOL es por lejos Carlo Ancelotti y los 11 millones que le paga Brasil, le siguen los 4 millones que cobra Marcelo Bielsa en Uruguay y cierra Ricardo Gareca con 3.4 millones en Chile.

Los títulos que ha ganado Lionel Scaloni con Argentina

La Selección de Argentina con Scaloni ha ganado dos Copa América, una Finalissima y la Copa del Mundo, además ganó un torneo juvenil en España con la Argentina sub 20.

Las estadísticas de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 10 partidos, todos oficiales por Eliminatorias. En este periodo, el entrenador ha conseguido 4 victorias, 6 empates y 1 derrota. Clasificó a ‘La Tri’ al mundial 2 fechas antes del cierre de la clasificatoria.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
