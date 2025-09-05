Mientras Sebastián Beccacece celebra empates, el entrenador que sigue esperando a la Selección de Ecuador

ver también VIDEO | No le gustó la pregunta: Sebastián Beccacece y su claro enojo con periodista

El empate entre la Selección de Ecuador contra Paraguay terminó de colmar la paciencia a muchos hinchas de la Tri. En redes se viralizó el pedido de la salida de Sebastián Beccacece y varios pidieron al mismo entrenador como su reemplazo.

Guillermo Almada sigue siendo el principal candidato a reemplazar a Beccacece en Ecuador según el favoritismo de los hinchas. Así mismo varios posibles candidatos a la oposición de presidente de FEF lo piden al DT uruguayo.

Lo curioso es que el uruguayo sigue también pendiente de la Selección de Ecuador y es que en todos sus contratos desde que salió de Barcelona deja una cláusula de salida gratuita en caso de que lo busque la Selección de Ecuador, Uruguay o México.

Medios reportan que Guillermo Almada fue una de las opciones que negoció la FEF antes de la llegada de Beccacece, sin embargo no hubo acuerdo por motivos extradeportivos.

Guillermo Almada – Pachuca.

Sebastián Beccacece tiene contrato hasta el final de la participación de la Selección de Ecuador del Mundial 2026 y luego de eso se verá si sigue o no el proceso. El argentino es opción también para Chile de cara a las siguientes Eliminatorias.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.