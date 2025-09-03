Es tendencia:
Selección de Ecuador

Quería a Guillermo Almada como DT de Ecuador pero ya no sería candidato a la FEF

Uno de los nombres que sonaba para candidato a presidencia de la FEF y que quería a Guillermo Almada ha puesto en duda su candidatura.

Por Gustavo Dávila

Quería a Guillermo Almada como DT de Ecuador pero ya no sería candidato a la FEF. Foto: Getty.

Otro de los temas que agarró fuerza en los últimos meses en la FEF es el tema de las elecciones que habrá para el nuevo presidente de la Ecuafútbol en diciembre 2026. Este miércoles dieron a conocer que uno de los nombres más sonados pone en duda su candidatura: Esteban Paz.

En el marco del Consejo de Presidentes de LigaPro, el directivo de Leones del Norte dijo: “Es muy prematuro para hablar de una candidatura de la FEF”, poniendo así en paños fríos los rumores de que sería el candidato de la oposición para el próximo año.

Esto aleja un poco a Guillermo Almada como entrenador de la Selección de Ecuador, ya que el frente de la oposición en más de una ocasión señaló al DT uruguayo como el primer candidato a reemplazar a Sebastián Beccacece.

Carlos Tenorio, Jaime Estrada, Miguel Ángel Loor etc. son algunos de los otros nombres que han sonado como candidatos a reemplazar a Francisco Egas al frente de la FEF.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Beccacece con Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con Ecuador hasta diciembre de este año y fue extendido por haber clasificado a la Copa del Mundo.

Las estadísticas de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 10 partidos, todos oficiales por Eliminatorias. En este periodo, el entrenador ha conseguido 4 victorias, 5 empates y 1 derrota. Clasificó a ‘La Tri’ al mundial 2 fechas antes del cierre de la clasificatoria.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
