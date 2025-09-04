¡Última hora! Se confirmó si Messi jugará o no contra la Selección de Ecuador

Este jueves 4 de septiembre de 2025 posiblemente, Lionel Messi jugó su último partido como local con Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. El jugador del Inter Miami era gran duda para enfrentar a Ecuador y viajar a ese país, pero ya se confirmó qué pasará.

Fue el mismo DT de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, el que confirmó que la Lionel Messi no viajará a Ecuador para jugar contra ‘La Tri’. El entrenador reveló que el astro merece descansar tras las emociones vividas en el partido ante Venezuela.

“No viaja a Ecuador. Hizo un desgaste grande y merece descansar“, comentó el entrenador. Messi dio también dio detalles y reveló que fue una decisión de Scaloni pensando en su descanso después de venir saliendo de una reciente lesión.

“Hablé con Leo, y decidimos, o él mejor dicho decidió que descanse (vs Ecuador), vengo de una lesión, si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y jugar otro partido, descansar para lo que se viene”, comentó el jugador en la zona mixta tras el partido contra Venezuela.

Ahora sin Messi en Ecuador, Argentina buscará cerrar un proceso histórico en estas Eliminatorias y volver al Mundial a defender la corona que consiguieron en Qatar en 2022. Posiblemente, contra Venezuela, fue el último partido de Messi con su país por las Eliminatorias.

¿Cuándo juega Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

El partido de Ecuador contra Argentina se jugará el próximo martes, 9 de septiembre de 2025. Este encuentro comenzará desde las 18H00 (Ecuador) en el Estadio Monumental.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Con la victoria de Argentina ante Venezuela, así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias:

