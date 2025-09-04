Es tendencia:
logotipo del encabezado
Messi

¡Última hora! Se confirmó si Messi jugará o no contra la Selección de Ecuador

Lionel Messi era la gran duda y ahora se confirmó que finalmente no viajará a jugar contra la Selección de Ecuador.

Por Jose Cedeño Mendoza

Se confirmó si Messi juega o no vs Ecuador
© GettyImages/ Edit BVSe confirmó si Messi juega o no vs Ecuador

Este jueves 4 de septiembre de 2025 posiblemente, Lionel Messi jugó su último partido como local con Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. El jugador del Inter Miami era gran duda para enfrentar a Ecuador y viajar a ese país, pero ya se confirmó qué pasará.

Fue el mismo DT de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni, el que confirmó que la Lionel Messi no viajará a Ecuador para jugar contra ‘La Tri’. El entrenador reveló que el astro merece descansar tras las emociones vividas en el partido ante Venezuela.

No viaja a Ecuador. Hizo un desgaste grande y merece descansar“, comentó el entrenador. Messi dio también dio detalles y reveló que fue una decisión de Scaloni pensando en su descanso después de venir saliendo de una reciente lesión.

Hablé con Leo, y decidimos, o él mejor dicho decidió que descanse (vs Ecuador), vengo de una lesión, si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y jugar otro partido, descansar para lo que se viene”, comentó el jugador en la zona mixta tras el partido contra Venezuela.

Todo Ecuador conmocionado con Beccacece tras sus palabras: “Fue muy positivo”

ver también

Todo Ecuador conmocionado con Beccacece tras sus palabras: “Fue muy positivo”

Ahora sin Messi en Ecuador, Argentina buscará cerrar un proceso histórico en estas Eliminatorias y volver al Mundial a defender la corona que consiguieron en Qatar en 2022. Posiblemente, contra Venezuela, fue el último partido de Messi con su país por las Eliminatorias.

Publicidad
Los jugadores de Ecuador que jugarían su último partido de Eliminatorias ante Argentina

ver también

Los jugadores de Ecuador que jugarían su último partido de Eliminatorias ante Argentina

¿Cuándo juega Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias?

El partido de Ecuador contra Argentina se jugará el próximo martes, 9 de septiembre de 2025. Este encuentro comenzará desde las 18H00 (Ecuador) en el Estadio Monumental.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Con la victoria de Argentina ante Venezuela, así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias:

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Luis Díaz vs. Messi: Así está la tabla de goleadores de las Eliminatorias para el Mundial 2026
Eliminatorias de Conmebol

Luis Díaz vs. Messi: Así está la tabla de goleadores de las Eliminatorias para el Mundial 2026

¿Messi no juega contra Ecuador? La contundente respuesta de Lionel Scaloni
Eliminatorias

¿Messi no juega contra Ecuador? La contundente respuesta de Lionel Scaloni

Premio consuelo para Messi tras perder la final de la Leagues Cup
MLS

Premio consuelo para Messi tras perder la final de la Leagues Cup

Todo Ecuador conmocionado con Beccacece tras sus palabras: "Fue muy positivo"
Fútbol de Ecuador

Todo Ecuador conmocionado con Beccacece tras sus palabras: "Fue muy positivo"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo