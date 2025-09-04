Todo Ecuador conmocionado con Beccacece tras sus palabras: “Fue muy positivo”

Sebastián Beccacece es el principal apuntado de la hinchada tras este pésimo momento de la Selección de Ecuador. El DT no es para nada predilecto por los aficionados tras sumar su cuarto empate consecutivo por 0 a 0, sin embargo, en rueda de prensa indignó con sus palabras.

A diferencia de lo que se esperaba, Sebastián Beccacece salió a pedir que se valore el punto que se consiguió en Paraguay, al ser el primero de Ecuador en estas tierras: “Sacamos el primer punto de la historia acá en Asunción, hicimos debutar varios jugadores ante las ausencias, fue muy positivo. Los chicos muestran entereza“, comentó el DT.

Por otro lado, aunque Ecuador lleva 4 partidos sin marcar un solo gol, para Beccacece no hay de que preocuparse: “El fútbol es de sensaciones. Estamos a tres puntos de hacer nuestras mejores Eliminatorias de la historia, no hay de que preocuparse“, agregó el entrenador.

Sobre el final, Beccacece también le dejó un golpe a la prensa, que para el DT, ven las cosas a un nivel que no están pasando: “Hay muchos motivos para sentirse orgullos. Ustedes (los periodistas) me expresan solo preocupaciones, mis sensaciones son todas positivas, eso es tema de ustedes“, puntualiza el entrenador.

Por otro lado, la Selección de Ecuador también terminó sumando un nuevo empate y marcando un récord histórico para las eliminatorias. De acuerdo, a la revelación de Mister Chip, es la primera vez que un equipo empata 4 partidos 0 a 0 de manera consecutiva en el camino al mundial.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el mundial de 2026. Con cambios en la dirigencia no se espera que el entrenador sea renovado en su cargo.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas a 1 fecha de terminar:

