Joao Rojas se lesionó en mayo de 2024 y ahora finalmente después de más de 1 año de calvario, el extremo ecuatoriano ya está entrenando con el ‘Ídolo‘ y podría ser tomado en cuenta para el siguiente partido. Casualmente, el siguiente encuentro será contra Emelec, su ex club.

El regreso de Joao Rojas de cara al Clásico del Astillero aumenta más el “morbo” de un partido que ya llega muy caliente. Debido a que, Rojas tiene tatuado en su pierna el escudo de Emelec y se ha declarado hinchada del ‘Bombillo’ en cada momento que ha podido.

El extremo ecuatoriano sufrió una fractura de peroné contra Sao Paulo en mayo de 2024. De entonces, ha pasado por el quirófano en varias ocasiones e incluso se llegó a dudar de la continuidad de su carrera, pero ahora finalmente ha regresado y está entrenando con el equipo.

Finalmente, que Joao Rojas vuelva al Capwell para enfrentar a Emelec por el Clásico del Astillero depende totalmente de Ismael Rescalvo. El entrenador español tiene la última palabra para decidir si el extremo ecuatoriano es convocado o se espera por su regreso.

Joao Rojas ya entrena con Barcelona SC. (Foto: BarcelonaSC)

Aunque ya esté entrenando y recuperado totalmente de su lesión, lo más probable es que Joao Rojas no juegue con Barcelona SC ante Emelec en el Clásico del Astillero. Ya que, este es un partido muy intenso y el jugador lleva sin jugar profesionalmente 1 año y 5 meses.

Los números de Joao Rojas como jugador de Emelec

Como jugador de Emelec, Joao Rojas jugó un total de 153 partidos entre todas las competencias. Marcó 28 goles y dio 29 asistencias, fue campeón en la temporada 2017. El extremo se tatuó el escudo de Emelec en su tobillo y ahora mismo tiene la peor relación con la hinchada azul.

Las estadísticas de Joao Rojas jugando en Barcelona SC

Vistiendo los colores de Barcelona SC, Joao Rojas ha jugado un total de 13 partidos y apenas ha marcado 2 goles. El extremo era uno de los fichajes más ilusionantes del ‘Ídolo’ en 2024, pero las múltiples bajas lo han convertido en uno de los peores.

