¿Messi no juega contra Ecuador? La contundente respuesta de Lionel Scaloni

Lionel Messi es la gran duda para viajar a enfrentar a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. Diferentes informaciones en Argentina apuntaban a que el 10 del Inter Miami no iba a viajar a Ecuador para jugar por las Eliminatorias. Ahora su entrenador, Lionel Scaloni, abre la puerta para un sí.

En rueda de prensa, Scaloni avisó, que en principio, todos los jugadores de la Selección de Argentina viajarían a Ecuador para jugar contra ‘La Tri’. “En principio todos los jugadores viajarán a Ecuador, dependiendo de cómo terminen de si hay sancionados o no hay sancionados en eso no va a cambiar. Todo depende de cómo termine el partido contra Venezuela“, comentó el DT.

Messi se encamina a jugar su último partido de Eliminatorias como local contra Argentina. Será contra la Selección de Venezuela, sin embargo, aún no está claro si viajará a Ecuador. El jugador también prioriza mucho lo que pasa en la MLS con el Inter Miami.

El público ecuatoriano está ansioso de saber si Lionel Messi viaja o no para jugar contra la Selección de Ecuador. Los aficionados casi que ya han copado todo el estadio Monumental para el partido del próximo martes 9 de septiembre de 2025.

Por otro lado, el partido entre Argentina y Ecuador en Guayaquil no solo podría ser el último partido de Lionel Messi por eliminatorias, sino también de algunas leyendas ecuatorianas como Enner Valencia, Hernán Galíndez, y otros que están en el final de su carrera.

Los números de Messi contra Ecuador por las Eliminatorias

Lionel Messi ha jugado contra Ecuador en 8 partidos, donde ha marcado 6 goles y ha dado 3 asistencias. El 10 ha sido un rival muy complicado para ‘La Tri’, de hecho en el comienzo de las Eliminatorias marcó el único gol para vencer a Ecuador 1 a 0.

