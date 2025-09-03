Es tendencia:
logotipo del encabezado
Lionel Messi

¿Messi no juega contra Ecuador? La contundente respuesta de Lionel Scaloni

Lionel Messi es la gran duda para el partido de Argentina vs Ecuador, y ahora Scaloni respondió a la posibilidad de que no juegue.

Por Jose Cedeño Mendoza

La respuesta de Scaloni a si Messi no juega contra Ecuador
© GettyImages/ Edit BVLa respuesta de Scaloni a si Messi no juega contra Ecuador

Lionel Messi es la gran duda para viajar a enfrentar a Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. Diferentes informaciones en Argentina apuntaban a que el 10 del Inter Miami no iba a viajar a Ecuador para jugar por las Eliminatorias. Ahora su entrenador, Lionel Scaloni, abre la puerta para un sí.

En rueda de prensa, Scaloni avisó, que en principio, todos los jugadores de la Selección de Argentina viajarían a Ecuador para jugar contra ‘La Tri’. “En principio todos los jugadores viajarán a Ecuador, dependiendo de cómo terminen de si hay sancionados o no hay sancionados en eso no va a cambiar. Todo depende de cómo termine el partido contra Venezuela“, comentó el DT.

Messi se encamina a jugar su último partido de Eliminatorias como local contra Argentina. Será contra la Selección de Venezuela, sin embargo, aún no está claro si viajará a Ecuador. El jugador también prioriza mucho lo que pasa en la MLS con el Inter Miami.

El público ecuatoriano está ansioso de saber si Lionel Messi viaja o no para jugar contra la Selección de Ecuador. Los aficionados casi que ya han copado todo el estadio Monumental para el partido del próximo martes 9 de septiembre de 2025.

No lo quisieron vender y ahora Brujas tomó una sorpresiva decisión con Joel Ordóñez

ver también

No lo quisieron vender y ahora Brujas tomó una sorpresiva decisión con Joel Ordóñez

Tweet placeholder

Por otro lado, el partido entre Argentina y Ecuador en Guayaquil no solo podría ser el último partido de Lionel Messi por eliminatorias, sino también de algunas leyendas ecuatorianas como Enner Valencia, Hernán Galíndez, y otros que están en el final de su carrera.

Publicidad
Gustavo Alfaro le pega a la Selección de Ecuador: “Las ingratitudes duelen”

ver también

Gustavo Alfaro le pega a la Selección de Ecuador: “Las ingratitudes duelen”

Los números de Messi contra Ecuador por las Eliminatorias

Lionel Messi ha jugado contra Ecuador en 8 partidos, donde ha marcado 6 goles y ha dado 3 asistencias. El 10 ha sido un rival muy complicado para ‘La Tri’, de hecho en el comienzo de las Eliminatorias marcó el único gol para vencer a Ecuador 1 a 0.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias

Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias:

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¿Cuándo juega Ecuador contra Paraguay por las Eliminatorias Mundial 2026 y qué canal lo pasa?
Eliminatorias

¿Cuándo juega Ecuador contra Paraguay por las Eliminatorias Mundial 2026 y qué canal lo pasa?

Lionel Messi podría no viajar y jugar contra Ecuador en Eliminatorias por este motivo
Fútbol de Ecuador

Lionel Messi podría no viajar y jugar contra Ecuador en Eliminatorias por este motivo

El posible once de la Selección de Ecuador para el cierre de Eliminatorias
Fútbol de Ecuador

El posible once de la Selección de Ecuador para el cierre de Eliminatorias

Quería a Guillermo Almada como DT de Ecuador pero ya no sería candidato a la FEF
Eliminatorias de Conmebol

Quería a Guillermo Almada como DT de Ecuador pero ya no sería candidato a la FEF

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo