Todos los goles de Cristiano Ronaldo para Portugal: a qué selecciones les convirtió y en qué competición marcó más

Cristiano Ronaldo sueña (y está en camino) con llegar a los 1.000 goles en su carrera profesional. La mayoría de los que lleva convertidos fueron con sus clubes, pero los 141 que festejó con Portugal lo ubican con el máximo goleador histórico a nivel selecciones, superando a Lionel Messi, segundo en esa tabla con 114 tantos.

Si bien a continuación podrán encontrar el detalle uno por uno de todos los goles de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal, es importante también analizar y recopilar datos de esa estadística que pone al Bicho en lo más alto.

Resumen de los goles de Cristiano Ronaldo

Selecciones a las que más le convirtió

11 goles: Luxemburgo.

7 goles: Armenia, Hungría, Lituania y Suecia.

6 goles: Andorra.

5 goles: Letonia y Suiza.

4 goles: Dinamarca, España, Estonia, Islas Feroe, Países Bajos, Polonia y República de Irlanda.

3 goles: Bélgica, Eslovaquia, Liechtenstein, Irlanda del Norte y Rusia.

2 goles: Alemania, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Croacia, Chipre, Egipto, Francia, Ghana, Islandia, Kazajstán y República Checa.

1 gol: Argentina, Ecuador, Escocia, Finlandia, Gales, Grecia, Irán, Israel, Marruecos, Nueva Zelanda, Corea del Norte, Panamá,

Qatar, Serbia y Ucrania.

No le hizo goles a Italia e Inglaterra.

Uno de los tantos festejos de Cristiano, aquí ante Francia por la Eurocopa 2020. (Foto: Getty)

Goles por competición

41 Eliminatorias de la Eurocopa

39 Eliminatorias del Mundial

22 Amistosos

15 Nations League

14 Eurocopa

8 Mundiales

2 Copa Confederaciones

¿Cómo hace los goles?

Pierna derecha: 81

Pierna izquierda: 32

Cabeza: 28

De jugada: 108

De penal: 22

De tiro libre: 11

Dobletes, hattrick y más

Con la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo marcó en 93 de los 223 partidos disputados. ¡Diez veces marcó hattricks!, en dos encuentros festejó cuatro goles y en 26 hubo doblete. Luego, hubo 56 festejos de un solo tanto.

¿En qué minutos hace los goles?

Primer tiempo: 57 goles

Minutos del 1 al 10: 13 goles (5 de penalti)

Del 11 al 20: 5 (1)

Del 21 al 30: 16 (4)

Del 31 al 40: 16 (3)

Del 41 al descanso: 7

Segundo tiempo: 84 goles

Del 46 al 55: 13 (1)

Del 56 al 65: 20 (3)

Del 66 al 75: 13 (2)

Del 76 al 85: 18 (2)

Del 86 al final: 20 (1)

Todos los goles de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal

1. 12/06/04: fase de grupos de la EURO contra Grecia (neutral), derrota 1-2, minuto 93 – cabeza (asistencia: Luís Figo)

2. 30/06/04: semifinales de la EURO contra Holanda (n), victoria 2-1, minuto 26 – cabeza (Deco)

3. 04/09/04: fase de clasificación del Mundial contra Letonia (fuera), victoria 0-2, minuto 57 – pie izquierdo

4. 08/09/04: fase de clasificación del Mundial contra Estonia (casa), victoria 4-0, minuto 76 – cabeza (Deco)

5. 13/10/04: fase de clasificación del Mundial contra Rusia (c), victoria 7-1, minuto 39 – pie izquierdo (Pauleta)

6. 13/10/04: fase de clasificación del Mundial contra Rusia (c), victoria 7-1, minuto 69 – pie derecho

7. 17/11/04: fase de clasificación del Mundial contra Luxemburgo (f), victoria 0-5, minuto 28 – cabeza (Deco)

8. 04/06/05: fase de clasificación del Mundial contra Eslovaquia (c), victoria 2-0, minuto 42 – pie derecho, libre directo

9. 08/06/05: fase de clasificación del Mundial contra Estonia (f), victoria 0-1, minuto 32 – cabeza (Figo)

10. 01/03/06: amistoso contra Arabia Saudí (f), victoria 0-3, minuto 30 – cabeza (Figo)

11. 01/03/06: amistoso contra Arabia Saudí (f), victoria 0-3, minuto 84 – pie izquierdo (Hugo Viana)

12. 17/06/06: fase de grupos del Mundial contra Irán (n), victoria 2-0, minuto 80 – pie derecho, penalti

13. 07/10/06: fase de clasificación de la EURO contra Azerbaiyán (c), victoria 3-0, minuto 24 – pie izquierdo (Deco)

14. 07/10/06: fase de clasificación de la EURO contra Azerbaiyán (c), victoria 3-0, minuto 63 – cabeza (Simão Sabrosa)

15. 15/11/06: fase de clasificación de la EURO contra Kazajstán (c), victoria 3-0, minuto 30 – pie derecho

16. 24/03/07: fase de clasificación de la EURO contra Bélgica (c), victoria 4-0, minuto 55 – cabeza (Ricardo Quaresma)

17. 24/03/07: fase de clasificación de la EURO contra Bélgica (c), victoria 4-0, minuto 75 – pie izquierdo

18. 22/08/07: fase de clasificación de la EURO contra Armenia (f), empate 1-1, minuto 37 – pie izquierdo

19. 08/09/07: fase de clasificación de la EURO contra Polonia (c), empate 2-2, minuto 73 – pie derecho (Quaresma)

20. 17/10/07: fase de clasificación de la EURO contra Kazajstán (f), victoria 1-2, minuto 91 – pie izquierdo (Nani)

21. 11/06/08: fase de grupos de la EURO contra República Checa (n), victoria 1-3, minuto 63 – pie derecho (Deco)

22. 11/02/09: amistoso contra Finlandia (c), victoria 1-0, minuto 78 – pie derecho, penalti

23. 21/06/10: fase de grupos del Mundial contra Corea del Norte (n), victoria 7-0, minuto 87 – pie derecho (Nani)

24. 08/10/10: fase de clasificación de la EURO contra Dinamarca (c), victoria 3-1, minuto 85 – pie izquierdo (Nani)

25. 12/10/10: fase de clasificación de la EURO contra Islandia (f), victoria 1-3, minuto 3 – pie derecho, libre directo

26. 09/02/11: amistoso contra Argentina (f), derrota 2-1, minuto 20 – pie derecho (João Pereira)

27. 10/08/11: amistoso contra Luxemburgo (c), victoria 5-0, minuto 43, – pie derecho, libre directo

28. 02/09/11: fase de clasificación de la EURO contra Chipre (f), victoria 0-4, minuto 35 – pie derecho, penalti

29. 02/09/11: fase de clasificación de la EURO contra Chipre (f), victoria 0-4, minuto 85 – pie izquierdo (Nani)

30. 11/10/11: fase de clasificación de la EURO contra Dinamarca (f), derrota 2-1, minuto 92 – pie derecho, libre directo

31. 15/11/11: fase de clasificación de la EURO contra Bosnia y Herzegovina (c), victoria 6-2, minuto 8 – pie derecho, libre directo

32. 15/11/11: fase de clasificación de la EURO contra Bosnia y Herzegovina (c), victoria 6-2, minuto 53 – pie izquierdo (João Moutinho)

33. 17/06/12: fase de grupos de la EURO contra Holanda (n), victoria 2-1, minuto 28 – pie derecho (João Pereira)

34. 17/06/12: fase de grupos de la EURO contra Holanda (n), victoria 2-1, minuto 74 – pie derecho (Nani)

35. 21/06/12:cuartos de final de la EURO contra República Checa (n), victoria 0-1, minuto 79 – cabeza (Moutinho)

36. 15/08/12: amistoso contra Panamá (c), victoria 2-0, minuto 51 – pie derecho (Raul Meireles)

37. 07/09/12: fase de clasificación del Mundial contra Luxemburgo (f), victoria 1-2, minuto 28 – pie derecho (Moutinho)

38. 06/02/13: amistoso contra Ecuador (c), victoria 3-2, minuto 23 – pie derecho (Fábio Coentrão)

39. 10/06/13: amistoso contra Croacia (n), victoria 1-0, minuto 36 – pie izquierdo (Silvestre Varela)

40. 14/08/13: amistoso contra Holanda (c), empate 1-1, minuto 87 – pie izquierdo (Pepe)

41. 06/09/13: fase de clasificación del Mundial contra Irlanda del Norte (f), victoria 2-4, minuto 68 – cabeza (Moutinho)

42. 06/09/13: fase de clasificación del Mundial contra Irlanda del Norte (f), victoria 2-4, minuto 77 – cabeza (Coentrão)

43. 06/09/13: fase de clasificación del Mundial contra Irlanda del Norte (f), victoria 2-4, minuto 83 – pie derecho, libre directo

44. 15/11/13: play-offs para el Mundial contra Suecia (c), victoria 1-0, minuto 82 – cabeza (Miguel Veloso)

45. 19/11/13: play-offs para el Mundial contra Suecia (c), victoria 2-3, minuto 50 – pie izquierdo (Moutinho)

Un Cristiano joven, celebrando ante República Checa por la Eurocopa 2008. (Foto: Getty)

46. 19/11/13: play-offs para el Mundial contra Suecia (c), victoria 2-3, minuto 77 – pie izquierdo (Hugo Almeida)

47. 19/11/13: play-offs para el Mundial contra Suecia (c), victoria 2-3, minuto 79 – pie derecho (Moutinho)

48. 05/03/14: amistoso contra Camerún (c), victoria 5-1, minuto 21 – pie derecho (João Pereira)

49. 05/03/14: amistoso contra Camerún (c), victoria 5-1, minuto 83 – pie derecho (Miguel Veloso)

50. 26/06/14: fase de grupos del Mundial contra Ghana (n), victoria 2-1, minuto 80 – pie izquierdo (Moutinho)

51. 14/10/14: fase de clasificación de la EURO contra Dinamarca (f), victoria 0-1, minuto 95 – cabeza (Moutinho)

52. 14/11/14: fase de clasificación de la EURO contra Armenia (c), victoria 1-0, minuto 72 – pie derecho (Nani)

53. 13/06/15: fase de clasificación de la EURO contra Armenia (f), victoria 2-3, minuto 29 – pie derecho, penalti

54. 13/06/15: fase de clasificación de la EURO contra Armenia (f), victoria 2-3, minuto 55 – pie derecho (Ricardo Carvalho)

55. 13/06/15: fase de clasificación de la EURO contra Armenia (f), victoria 2-3, minuto 58 – pie derecho

56. 29/03/16: amistoso contra Bélgica (c), victoria 2-1, minuto 40 – cabeza (João Mário)

57. 08/06/16: amistoso contra Estonia (c), victoria 7-0, minuto 36 – cabeza (Quaresma)

58. 08/06/16: amistoso contra Estonia (c), victoria 7-0, minuto 45 – pie derecho (João Mário)

59. 22/06/16: fase de grupos de la EURO contra Hungría (n), empate 3-3, minuto 50 – pie derecho (João Mário)

60. 22/06/16: fase de grupos de la EURO contra Hungría (n), empate 3-3, minuto 62 – cabeza (Quaresma)

61. 06/07/16: semifinales de la EURO contra Gales (n), victoria 2-0, minuto 50 – cabeza (Raphaël Guerreiro)

62. 07/10/16: fase de clasificación del Mundial contra Andorra (c), victoria 6-0, minuto 2 – pie izquierdo

63. 07/10/16: fase de clasificación del Mundial contra Andorra (c), victoria 6-0, minuto 4 – cabeza (Quaresma)

64. 07/10/16: fase de clasificación del Mundial contra Andorra (c), victoria 6-0, minuto 47 – pie derecho (André Gomes)

65. 07/10/16: fase de clasificación del Mundial contra Andorra (c), victoria 6-0, minuto 68 – pie izquierdo (José Fonte)

66. 10/10/16: fase de clasificación del Mundial contra Islas Feroe (f), victoria 0-6, minuto 65 – pie izquierdo (João Mário)

67. 13/11/16: fase de clasificación del Mundial contra Letonia (c), victoria 4-1, minuto 28 – pie derecho, penalti

68. 13/11/16: fase de clasificación del Mundial contra Letonia (c), victoria 4-1, minuto 85 – pie derecho (Quaresma)

69. 25/03/17: fase de clasificación del Mundial contra Hungría (c), victoria 3-0, minuto 36 – pie izquierdo (André Silva)

70. 25/03/17: fase de clasificación del Mundial contra Hungría (c), victoria 3-0, minuto 65 – pie derecho, libre directo

71. 28/03/17: amistoso contra Suecia (c), victoria 3-2, minuto 18 – pie derecho (Gelson Martins)

72. 09/06/17: fase de clasificación del Mundial contra Letonia (f), victoria 0-3, minuto 41 – cabeza

73. 09/06/17: fase de clasificación del Mundial contra Letonia (f), victoria 0-3, minuto 63 – cabeza

74. 21/06/17: Copa Confederaciones contra Rusia (n), victoria 0-1, minuto 8 – cabeza (Guerreiro)

75. 24/06/17: Copa Confederaciones contra Nueva Zelanda (n), victoria 0-4, minuto 33 – pie derecho, penalti

76. 31/08/17: fase de clasificación del Mundial contra Islas Feroe (c), victoria 5-1, minuto 3 – pie derecho (Bernardo Silva)

77. 31/08/17: fase de clasificación del Mundial contra Islas Feroe (c), victoria 5-1, minuto 29 – pie derecho, penalti

78. 31/08/17: fase de clasificación del Mundial contra Islas Feroe (c), victoria 5-1, minuto 64 – pie izquierdo (William Carvalho)

79. 07/10/17: fase de clasificación del Mundial contra Andorra (f), victoria 0-2, minuto 63 – pie izquierdo

80. 23/03/18: amistoso contra Egipto (n), victoria 2-1, minuto 92 – cabeza (Quaresma)

81. 23/03/18: amistoso contra Egipto (n), victoria 2-1, minuto 94 – cabeza (Quaresma)

82. 15/06/18: fase de grupos del Mundial contra España (n), empate 3-3, minuto 4 – pie derecho, penalti

83. 15/06/18: fase de grupos del Mundial contra España (n), empate 3-3, minuto 44 – pie izquierdo (Gonçalo Guedes)

84. 15/06/18: fase de grupos del Mundial contra España (n), empate 3-3, minuto 88 – pie derecho, libre directo

85. 20/06/18: fase de grupos del Mundial contra Marruecos, victoria 1-0, minuto 4 – cabeza (Moutinho)

86. 05/06/19: semifinales de la UEFA Nations League contra Suiza (n), victoria 3-1, minuto 25 – pie derecho, libre directo

87. 05/06/19: semifinales de la UEFA Nations League contra Suiza (n), victoria 3-1, minuto 88 – pie derecho (Bernardo Silva)

88. 05/06/19: semifinales de la UEFA Nations League contra Suiza (n), victoria 3-1, minuto 90 – pie derecho (Gonçalo Guedes)

89. 07/09/19: fase de clasificación de la EURO contra Serbia (f), victoria 2-4, minuto 80 – pie derecho (Bernardo Silva)

90. 10/09/19: fase de clasificación de la EURO contra Lituania (f), victoria 1-5, minuto 7 – pie derecho, penalti

Uno de los tres gritos frente a España, durante el Mundial de Rusia 2018. Fue 3 a 3. (Foto: Getty).

91. 10/09/19: fase de clasificación de la EURO contra Lituania (f), victoria 1-5, minuto 62 – pie derecho

92. 10/09/19: fase de clasificación de la EURO contra Lituania (f), victoria 1-5, minuto 65 – pie derecho (Bernardo Silva)

93. 10/09/19: fase de clasificación de la EURO contra Lituania (f), victoria 1-5, minuto 76 – pie derecho (Bernardo Silva)

94. 11/10/19: fase de clasificación de la EURO contra Luxemburgo (c), victoria 3-0, minuto 65 – pie derecho

95. 14/10/19: fase de clasificación de la EURO contra Ucrania (f), derrota 2-1, minuto 72 – pie derecho, penalti

96. 14/11/19: fase de clasificación de la EURO contra Lituania (c), victoria 6-0, minuto 7 – pie derecho, penalti

97. 14/11/19: fase de clasificación de la EURO contra Lituania (c), victoria 6-0, minuto 22 – pie derecho (Gonçalo Paciência)

98. 14/11/19: fase de clasificación de la EURO contra Lituania (c), victoria 6-0, minuto 65 – pie derecho (Bernardo Silva)

99. 17/11/19: fase de clasificación de la EURO contra Luxemburgo (f), victoria 0-2, minuto 86 – pie derecho (Diogo Jota)

100. 08/09/20: fase liga de la Nations League contra Suecia, victoria por 0-2, minuto 45 – pie derecho, tiro libre

101. 08/09/20: fase liga de la Nations League contra Suecia, victoria por 0-2, minuto 72 – pie derecho (João Félix)

102. 11/11/20: amistoso, victoria por 7-0 Andorra (c), minuto 85 – cabeza (Mário Rui)

103. 30/03/21: fase de clasificación para la Copa del Mundo, victoria por 1-3 contra Luxemburgo (f), minuto 51 – (João Cancelo)

104. 09/06/21: amistoso, victoria por 4-0 contra Israel (c), minuto 44 – (Bruno Fernandes)

105. 15/06/21: fase de grupos de la EURO, victoria por 0-3 ante Hungría (n), minuto 87 – de penalti con el pie derecho

106. 15/06/21: fase de grupos de la EURO, victoria por 0-3 ante Hungría (n), minuto 92 – pie izquierdo (Rafa Silva)

107. 19/06/21: fase de grupos de la EURO, derrota por 2-4 contra Alemania (n), minuto 15 – pie izquierdo (Diogo Jota)

108. 23/06/21: fase de grupos de la EURO, empate 2-2 contra Francia (n), minuto 31 – de penalti con el pie derecho

109. 23/06/21: fase de grupos de la EURO, empate 2-2 contra Francia (n), minuto 60 – de penalti con el pie derecho

110. 01/09/21: clasificación para el Mundial, victoria por 2-1 contra la República de Irlanda (c), minuto 89 – de cabeza (Gonçalo Guedes)

111. 01/09/21: clasificación para el Mundial, victoria por 2-1 contra la República de Irlanda (c), minuto 96 – de cabeza (João Mário)

112. 09/10/21: amistoso, victoria por 2-0 contra Catar (2), minuto 37 – pie izquierdo (Diogo Dalot)

113. 12/10/21: clasificación para el Mundial, victoria por 5-0 contra Luxemburgo (c), minuto 8 – de penalti con el pie derecho

114. 12/10/21: clasificación para el Mundial, victoria por 5-0 contra Luxemburgo (c), minuto 13 – de penalti con el pie derecho

115. 12/10/21: clasificación para el Mundial, victoria por 5-0 contra Luxemburgo (c), minuto 87 – de cabeza (Rúben Neves)

116. 05/06/22: fase de liga en la Nations League, victoria por 4-0 contra Suiza (c), minuto 35 – pie derecho (Diogo Jota)

117. 05/06/22: fase de liga en la Nations League, victoria por 4-0 contra Suiza (c), minuto 39 – pie derecho (Diogo Jota)

118. 22/11/22: fase de grupos del Mundial contra Ghana (n), victoria 3-2, minuto 65 – de penalti con el pie derecho

119. 23/03/23: fase de clasificación de la EURO, victoria por 4-0 contra Liechtenstein (c), minuto 51 – de penalti con el pie derecho

120. 23/03/23: fase de clasificación de la EURO, victoria por 4-0 contra Liechtenstein (c), minuto 51 – de libre directo con el pie derecho

121. 26/03/23: fase de clasificación de la EURO, victoria por 0-6 contra Luxemburgo (f), minuto 9 – con el pie izquierdo (Nuno Mendes)

122. 26/03/23: fase de clasificación de la EURO, victoria por 0-6 contra Luxemburgo (f), minuto 31– con el pie izquierdo (Bruno Fernandes)

123. 20/06/23: fase de clasificación de la EURO, victoria por 0-1 contra Islandia (f), minuto 89 – con el pie derecho (Gonçalo Inácio)

124. 13/10/23: fase de clasificación de la EURO, victoria por 3-2 contra Eslovaquia (c), minuto 29 – penalti con el pie derecho

125. 13/10/23: fase de clasificación de la EURO, victoria por 3-2 contra Eslovaquia (c), minuto 72 – con el pie derecho (Bruno Fernandes)

126. 16/10/23: fase de clasificación de la EURO, victoria por 5-0 contra Bosnia y Herzegovina (f), minuto 5 – penalti con el pie derecho

127. 16/10/23: fase de clasificación de la EURO, victoria por 5-0 contra Bosnia y Herzegovina (f), minuto 20 – con el pie derecho (João Félix)

128. 16/11/23: fase de clasificación de la EURO, victoria por 0-2 contra Liechtenstein (c), minuto 46 – con el pie izquierdo (Diogo Jota)

129. 11/06/24: amistoso, victoria por 3-0 contra la República de Irlanda (c), minuto 50 – con el pie izquierdo (Rúben Neves)

130. 11/06/24: amistoso, victoria por 3-0 contra la República de Irlanda (c), minuto 60 – con el pie izquierdo (Diogo Jota)

131. 05/09/24: fase liga de la Nations League, victoria 2-1 contra Croacia (c), minuto 34 – con el pie derecho (Nuno Mendes)

132. 08/09/24: fase liga de la Nations League, victoria 2-1 contra Escocia (c), minuto 88 – con el pie derecho (Nuno Mendes)

133. 12/10/24: fase liga de la Nations League, victoria 1-3 contra Polonia (f), minuto 37 – pie izquierdo (Rafael Leão)

134. 15/11/24: fase liga de la Nations League, victoria por 5-1 contra Polonia (c), minuto 72 – penalti con el pie derecho

135. 15/11/24: fase liga de la Nations League, victoria por 5-1 contra Polonia (c), minuto 87 – pie derecho (Vitinha)

136. 23/03/25: cuartos de final de la Nations League, victoria por 5-2 tras prórroga contra Dinamarca (c), minuto 72 – pie derecho

137. 04/06/25: semifinales de la Nations League, victoria 1-2 contra Alemania (n), minuto 68 – pie derecho

138. 08/06/25: final de la Nations League, empate 2-2 (5-3 en penaltis) contra España (n), minuto 61 – pie derecho

139. 06/09/25: Clasificatorios Europeos, victoria 5-0 contra Armenia (a), minuto 21 – pie derecho

140. 06/09/25: Clasificatorios Europeos, victoria 5-0 contra Armenia (a), minuto 46 – pie derecho

141. 09/09/25: Clasificatorios Europeos, victoria 2-3 contra Hungría (a), minuto 58 – pie derecho, penalti

Los máximos goleadores mundiales de las selecciones

1. Cristiano Ronaldo (Portugal): 141 goles

2. Lionel Messi (Argentina): 114 goles

3. Ali Daei (Irán): 108 goles

4. Sunil Chhetri (India): 95 goles

5. Mokhtar Dahari (Malasia): 89 goles

5. Romelu Lukaku (Bélgica): 89 goles

Para comparar con dos cracks históricos, hay que mencionar que Pelé convirtió 77 goles para Brasil, mientras que Diego Maradona festejó apenas 34 con la Selección Argentina.

