Atlético Nacional estaría muy cerca de tener un nuevo entrenador después de cesar a Javier Gandolfi de su cargo. El ‘Verdolaga” no siguió con Javier Gandolfi como entrenador, después de perder en la Copa Libertadores ´ante Sao Paulo y ahora nuevamente buscaría en un ex Independiente del Valle.

Hace varios días se reveló que Miguel Ángel Ramírez era uno de los candidatos principales para ser entrenador de Atlético Nacional y ahora finalmente se confirmó que es el máximo candidato para llegar al dos veces campeón de la Copa Libertadores.

Ramírez es un entrenador con ardua experiencia en Sudamérica, ya que después de su paso por Ecuador, el DT fue campeón de la Copa Sudamericana con IDV, y fue uno de los precursores en forjar el gran proyecto que hoy es Independiente del Valle.

En los últimos años, el DT español estuvo dirigiendo al Sporting Gijón, pero se quedó sin trabajo después de no poder lograr el ascenso en la temporada anterior. Ahora podría volver a Sudamérica y probar suerte en el fútbol colombiano con Nacional.

En esta misma temporada, Ramírez también pudo regresar a Ecuador para dirigir a Liga de Quito, que estuvo muy interesado en él. El estratega español tiene una clara idea de juego que podría revolucionar el juego en Colombia en caso de concretarse su llegada.

El otro grande de Sudamérica que dirigió Miguel Ángel Ramírez

Después de Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez se fue a Brasil donde probó suerte con Internacional de Porto Alegre, sin embargo, la paciencia no fue la misma que en Ecuador y rápidamente dejó el cargo. No teniendo una gran experiencia en Sudamérica.

¿Cuánto ganaba Gandolfi en Atlético Nacional?

Javier Gandolfi llegó a recibir un salario mensual en Atlético Nacional de 40.000 dólares, lo que hizo que a su vez al año gane más de 480.000 dólares, llegando a ser uno de los entrenadores mejores pagados de todo el fútbol colombiano.