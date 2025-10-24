¡Dos de Europa! Los siguientes rivales que tendría Colombia en noviembre y marzo

La Selección Colombia sigue en activa búsqueda de su siguiente rival para la fecha FIFA de noviembre. Los ‘cafeteros’ tienen a Nueva Zelanda como rival confirmado y ahora trasciende las tres opciones que manejan para el segundo comprobatorio.

El periodista Carlos Antonio Vélez contó que a día de hoy, Colombia piensa en Costa de Marfil y Egipto como los dos combinados nacionales. Una condición que buscó la Federación era que el rival sea africano.

El cambio se debe a que en noviembre la selección de Nigeria, el rival que estaba confirmado para Colombia, tendrá partidos oficiales de Eliminatorias al Mundial 2026.

La tercera opción que maneja Colombia según el mencionado comunicador, es Cabo Verde. Este rival sería la opción C en caso que los dos primeros no puedan competir, de hecho ya hubo una propuesta pero fue rechazada por la propia Colombia.

Portugal ganó la Nations League.

Sobre los rivales de marzo 2026, Vélez detalló que están buscando confirmar el amistoso contra Portugal y que la segunda opción UEFA sería Croacia, pero esto dependerá del sorteo mundialista en diciembre.

Los próximos 2 partidos amistosos de la Selección de Colombia

La Selección de Colombia jugará dos partidos amistosos en el mes de noviembre para cerrar el ranking FIFA en la previa del sorteo del Mundial 2026. Los rivales que estará enfrentando el equipo nacional serán ante Nueva Zelanda el 15 de noviembre y ante el rival africano el 18 de noviembre.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 será el próximo 5 de diciembre de 2025. La Selección de Colombia conocerá finalmente a sus rivales en este torneo y, de momento, compartirá bombo con otros equipos como Uruguay, Ecuador, Japón, Corea del Sur y otros.