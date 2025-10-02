¿Al Astillero? Juan Carlos León recibe una nueva oferta para dejar Libertad de Loja

La presencia de Libertad de Loja en el hexagonal final de LigaPro vuelve a poner a Juan Carlos León como uno de los DTs más valorados del fútbol ecuatoriano. En medio de esto ya se conoce que hay otro club que quiere al entrenador nacional como principal.

La periodista Johanna Calderón señala que SD Aucas quiere a Juan Carlos León como DT para el 2026 y ya hubo contactos. ‘Pechón’ contestó que está enfocado en cerrar de la mejor manera con Libertad y que no piensa en su futuro.

Esta nueva oferta se da en medio de que revelaran el interés de Emelec en este mismo año antes de que llegue Guillermo Duró. Varios medios apuntan a que León otra vez sería buscado por azules y Barcelona SC si deja Libertad.

El interés de otros clubes hizo que Libertad de Loja renovara al entrenador por dos temporadas más. La prensa apuntó a que su cláusula de salida sería bastante alta.

ver también Chelsea sorprende a todos y ficha a otro crack ecuatoriano

Juan Carlos León – Libertad de Loja.

ver también ¡Bombazo Mundial! Gigante de Europa quiere sacar a Moisés Caicedo del Chelsea

El sueldo de Guillermo Duró en Emelec

Como entrenador de Emelec, Guillermo Duró estaría ganando un salario superior a los 10 mil dólares. Aunque la cifra no se revela con exactitud, el DT estaría con este salario los próximos 6 meses y luego se decidirá si sigue al frente del ‘Bombillo’ o termina su ciclo.

Publicidad

Publicidad

ver también Uno de los campeones: Segundo Castillo volvería a dirigir en LigaPro

¿Hasta cuándo tiene contrato Rescalvo con Barcelona SC?

Ismael Rescalvo tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. Sin embargo, el entrenador no renunciaría a su cargo, y la cuota de rescisión sería muy elevada. De ahí que, no se vea al despido como una salida a corto plazo.