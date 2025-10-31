¡¿Al Astillero?! Revelan el club ecuatoriano que ficharía a Hernán Barcos

El 2026 podría ser el regreso de Hernán Barcos al fútbol ecuatoriano, y es que han revelado qué equipo local quiere al goleador ecuatoriano para el siguiente año. Liga de Quito podría ver a uno de sus históricos en un equipo rival la siguiente campaña.

Según medios capitalinos, sería Orense SC de Machala el club interesado en sacar al ‘Pirata’ de Alianza Lima de Perú. El equipo blanquiazul también hará una oferta de renovación.

Orense, uno de los proyectos más serios y estables del fútbol ecuatoriano, podría pagar los 25 mil dólares que gana Barcos en Perú. Los machaleños ya sondearon a Miller Bolaños y Christian Cueva.

El equipo Bananero ya fichó a Ángel Mena y Gabriel Achilier y ahora podrían sumar otro histórico de nuestro fútbol para su proyecto. Una ventaja que tendrá el club es que aseguró participación internacional para el 2026.

Hernán Barcos – Liga de Quito

Hernán Barcos había prometido en más de una ocasión retirarse en Liga de Quito, sin embargo desde su salida en 2018 al fútbol brasileño, no regresó al Rodrigo Paz Delgado.

En resumen

