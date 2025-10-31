Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

¡¿Al Astillero?! Revelan el club ecuatoriano que ficharía a Hernán Barcos

Hernán Barcos podría volver al fútbol ecuatoriano para la siguiente temporada y se conoce el club que quiere al delantero argentino.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
¡¿Al Astillero?! Revelan el club ecuatoriano que ficharía a Hernán Barcos
¡¿Al Astillero?! Revelan el club ecuatoriano que ficharía a Hernán Barcos

El 2026 podría ser el regreso de Hernán Barcos al fútbol ecuatoriano, y es que han revelado qué equipo local quiere al goleador ecuatoriano para el siguiente año. Liga de Quito podría ver a uno de sus históricos en un equipo rival la siguiente campaña.

Según medios capitalinos, sería Orense SC de Machala el club interesado en sacar al ‘Pirata’ de Alianza Lima de Perú. El equipo blanquiazul también hará una oferta de renovación.

Orense, uno de los proyectos más serios y estables del fútbol ecuatoriano, podría pagar los 25 mil dólares que gana Barcos en Perú. Los machaleños ya sondearon a Miller Bolaños y Christian Cueva.

El equipo Bananero ya fichó a Ángel Mena y Gabriel Achilier y ahora podrían sumar otro histórico de nuestro fútbol para su proyecto. Una ventaja que tendrá el club es que aseguró participación internacional para el 2026.

Fluminense va por titular de Liga de Quito y todo Brasil se sorprende

ver también

Fluminense va por titular de Liga de Quito y todo Brasil se sorprende

Hernán Barcos – Liga de Quito

Hernán Barcos – Liga de Quito

Fue campeón con Liga de Quito y ahora Independiente del Valle lo quiere para el 2026

ver también

Fue campeón con Liga de Quito y ahora Independiente del Valle lo quiere para el 2026

Hernán Barcos había prometido en más de una ocasión retirarse en Liga de Quito, sin embargo desde su salida en 2018 al fútbol brasileño, no regresó al Rodrigo Paz Delgado.

Publicidad

En resumen

  • Orense SC de Machala es el equipo local interesado en fichar a Hernán Barcos para el 2026.
  • El club Orense SC podría pagar los 25 mil dólares que gana Hernán Barcos en Alianza Lima de Perú.
  • Hernán Barcos prometió retirarse en Liga de Quito, club que dejó en el año 2018.
Tiago Nunes lanzó una contundente indirecta a la directiva de Liga de Quito tras caer goleado vs. Palmeiras

ver también

Tiago Nunes lanzó una contundente indirecta a la directiva de Liga de Quito tras caer goleado vs. Palmeiras

¿Nuevo club para el Mundial? Leonardo Campana habla de su futuro para el 2026

ver también

¿Nuevo club para el Mundial? Leonardo Campana habla de su futuro para el 2026

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Lo quiere Liga de Quito, pero desde Mushuc Runa avisan que si ellos quieren Bryan Bentaberry "jugará la Serie B"
Fútbol de Ecuador

Lo quiere Liga de Quito, pero desde Mushuc Runa avisan que si ellos quieren Bryan Bentaberry "jugará la Serie B"

¡Última hora! Juan Carlos León dejaría Libertad y estos grandes lo siguen de cerca
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Juan Carlos León dejaría Libertad y estos grandes lo siguen de cerca

Barcelona no entrenó y se conoce la fortuna que piden los jugadores para volver a entrenar
Fútbol de Ecuador

Barcelona no entrenó y se conoce la fortuna que piden los jugadores para volver a entrenar

¿Efecto Palmeiras? Los jugadores que podrían dejar Liga de Quito a fin de año
Fútbol de Ecuador

¿Efecto Palmeiras? Los jugadores que podrían dejar Liga de Quito a fin de año

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo