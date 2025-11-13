Álex Arce dejó una de las presentaciones más importantes en la historia de la LigaPro, después de que el paraguayo brillara con la camiseta de Liga de Quito. Aunque el final fue muy inesperado, pero su repentina salida, ahora el delantero suena de nuevo para regresar a Ecuador.

De acuerdo, a lo trascendido, Barcelona SC estaría interesado en Álex Arce, si finalmente Octavio Rivero se marcha. Sin embargo, para que este fichaje se dé, el ‘Ídolo’ tiene que depositar una importante cifra para comprar al delantero de Paraguay.

Independiente Rivadavia compró a Álex Arce a mitad de temporada de este 2025 y pagó por él más de 2 millones de dólares. El equipo argentino le hizo al goleador un contrato hasta finales de la temporada 2028 y si BSC lo quiere comprar, debería pagar una cifra similar.

Álex Arce fue ‘Ídolo’ en Liga de Quito, ya que salió campeón en 2024, marcando más de 30 goles. No obstante, su llegada a Barcelona SC dinamitaría y arruinaría ese recuerdo, al suponer un ‘camisetazo’ de ese nivel. El futbolista salió sin despedirse como se esperaba.

Álex Arce fue un ícono en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Barcelona SC quiere armar una plantilla que le permita competir en el 2026, de ahí que, también se esté trabajando en la salida de varios jugadores. El club en esta temporada, la de su centenario, se quedó muy lejos de competir en los lugares estelares a nivel nacional e internacional.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Álex Arce tampoco vería con malos ojos un movimiento que lo ponga en un equipo donde pueda sumar minutos, en Independiente ha comenzado como suplente en varios encuentros. Esto también pensando en jugar el Mundial 2026.

ver también Liga elimina a Deportivo Cuenca y así queda el cuadro final de la Copa Ecuador

Los números de Álex Arce con la camiseta de Liga de Quito

Con la camiseta de Liga de Quito, Álex Arce llegó a jugar un total de 65 partidos entre todas las competencias. El goleador marcó un total de 42 partidos entre dichos torneos. Dio 8 asistencias. Terminó el 2024 siendo campeón de la LigaPro y máximo goleador.

El valor de mercado de Álex Arce en Argentina

De acuerdo la información de Transfermark, Álex Arce tiene un valor de mercado 4.5 millones de dólares. El goleador paraguayo también tiene 30 años y eso bajaría un poco su precio. También interfiere que el jugador ha venido sin mucha regularidad en Argentina.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Qué delantero te gusta más para Barcelona SC? ¿Qué delantero te gusta más para Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis