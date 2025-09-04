Antes de jugar contra Paraguay: Enner Valencia recibe este mensaje de la FIFA

Enner Valencia jugará su partido número 99 con la Selección de Ecuador y lo hará contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Al ser uno de los jugadores más representativos de ‘La Tri’, la FIFA recordó uno de sus goles en el último mundial de Qatar 2022.

En su cuenta oficial, la FIFA recordó el último gol de Enner Valencia en un mundial, el cual fue contra Países Bajos en el partido por grupos. En ese encuentro el goleador ecuatoriano puso el tanto del empate tras un rebote en el área.

La FIFA compartió dicho video con el mensaje: “En el lugar preciso, en el momento indicado”. Aquel tanto de Enner Valencia significaba toda la alegría para Ecuador y la ilusión de clasificar a octavos de final del mundial, por segunda vez en su historia.

Ahora antes de enfrentar a Paraguay, Enner Valencia puede volver a hacer historia con la Selección de Ecuador y darle un triunfo en un estadio donde nunca lo han conseguido. ‘La Tri’ busca romper la historia, ya que nunca han ganado aunque sea un punto en esta cancha.

Salvo una sorpresa de última hora, Enner Valencia saldría como titular en ataque en la Selección de Ecuador. Aunque el delantero viene pasando un delicado momento en Internacional, con ‘La Tri’ siempre ha encontrado la regularidad necesaria, además de ser muy importante.

Los números de Enner Valencia en esta Eliminatoria

En esta Eliminatoria con la Selección de Ecuador, Enner Valencia ha jugado 12 partidos, marcando 5 goles. El goleador solo no estuvo presente en 3 encuentros por lesión. Es uno de los goleadores de la Eliminatoria, por debajo de Messi y Luis Díaz.

Enner Valencia es el máximo goleador de la historia de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Enner Valencia ha jugado un total de 98 encuentros entre amistosos y oficiales, el goleador es el máximo anotador de la historia de Ecuador con 46 tantos. El goleador estaría camino a jugar su último mundial con la Selección de Ecuador.

