¿Qué pasa si Ecuador pierde, empata o gana vs Paraguay por las Eliminatorias al Mundial 2026?

La Selección de Ecuador ya llega clasificada al mundial de 2026. Sin embargo, el resultado que se consiga ante Paraguay no deja de ser importante si se quiere pensar en la tabla de posiciones. ‘La Tri’ es segunda y quiere mantener este lugar hasta el final de la competencia.

Por otro lado, Paraguay de Gustavo Alfaro tiene la gran oportunidad de volver al mundial, después de 16 años de ausencia. El entrenador argentino remontó toda una eliminatoria con su equipo y ante ‘La Tri’ se alista una gran fiesta para esta clasificación.

¿Qué pasa si Ecuador pierde contra Paraguay?

Ecuador ha visitado, por Eliminatorias, en 9 ocasiones a Paraguay, esto siempre terminó en derrota. Si ‘La Tri’ vuelve a perder sería superado por Paraguay en la tabla de posiciones y se quedaría sin su segundo lugar. Además, se complica para entrar al bombo 2 en el sorteo del mundial.

¿Qué pasa si Ecuador empata vs Paraguay?

Un empate sería el primer punto para Ecuador en esta tierra, pero podría igual perder el segundo lugar en la tabla de posiciones a mano de Brasil o Uruguay. Por otro lado, con el empate, Paraguay sellaría su paso al próximo mundial de 2026.

¿Qué pasa si Ecuador gana contra Paraguay?

Si la Selección de Ecuador vence a Paraguay consigue su primera victoria histórica en este suelo y se asegura casi que terminar el proceso clasificatorio en el segundo lugar en la tabla de posiciones. Mientras que la ‘Albirroja’ debe esperar otros resultados para saber si ya está en el Mundial.

