¿Apunta a un jugador? ‘Vitamina’ Sánchez revela por quién se fue de Liga de Quito

Liga de Quito se recuperó tras la salida de ‘Vitamina’ Sánchez y ahora con Tiago Nunes el club ‘albo’ está en semifinales de Copa Libertadores. El DT argentino aún recuerda su salida y ahora revela su parecer del motivo de la misma.

Según el propio DT argentino, su salida se debió a la prensa: “Dije una declaración desafortunada que fue malinterpretada. Había pedido a los hinchas que no maltraten a los jugadores y me dijeron que había criticado a nuestra propia hinchada”.

Luego de eso, relata el DT, la relación se rompió e independientemente de los resultados Sánchez recibía insultos. “Llegó un momento en que independiente de los resultados, me put…”.

Llegó un momento que le dije: “Presi, me parece que hasta acá llegamos. No vamos a tener ningún problema en llegar a un acuerdo económico. En 7 meses conseguimos dos títulos”.

Los títulos de Liga de Quito con ‘Vitamina’ Sánchez

Liga de Quito ganó la LigaPro 2024 y la Supercopa Ecuador 2025, sin embargo por malos resultados renunció. Su reemplazo fue el DT brasileño Tiago Nunes.

Las estadísticas de ‘Vitamina’ Sánchez en Liga de Quito

Como entrenador de Liga de Quito, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez dirigió un total de 43 partidos, ganó 23 encuentros, empató 9 y terminó perdiendo 11 encuentros. El entrenador llegó a mitad de 2024 y no pudo completar el año como entrenador de Liga. Se va con dos títulos.