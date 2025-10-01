Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

¿Apunta a un jugador? ‘Vitamina’ Sánchez revela por quién se fue de Liga de Quito

'Vitamina' Sánchez no olvida su paso y salida por Liga de Quito y ahora habló de quién fue el responsable de que salga del club.

Por Gustavo Dávila

¿Apunta a un jugador? 'Vitamina' Sánchez revela por quién se fue de Liga de Quito
¿Apunta a un jugador? 'Vitamina' Sánchez revela por quién se fue de Liga de Quito

Liga de Quito se recuperó tras la salida de ‘Vitamina’ Sánchez y ahora con Tiago Nunes el club ‘albo’ está en semifinales de Copa Libertadores. El DT argentino aún recuerda su salida y ahora revela su parecer del motivo de la misma.

Según el propio DT argentino, su salida se debió a la prensa: “Dije una declaración desafortunada que fue malinterpretada. Había pedido a los hinchas que no maltraten a los jugadores y me dijeron que había criticado a nuestra propia hinchada”.

Luego de eso, relata el DT, la relación se rompió e independientemente de los resultados Sánchez recibía insultos. “Llegó un momento en que independiente de los resultados, me put…”.

Llegó un momento que le dije: “Presi, me parece que hasta acá llegamos. No vamos a tener ningún problema en llegar a un acuerdo económico. En 7 meses conseguimos dos títulos”.

Uno de los campeones: Segundo Castillo volvería a dirigir en LigaPro

ver también

Uno de los campeones: Segundo Castillo volvería a dirigir en LigaPro

Tweet placeholder
Chelsea sorprende a todos y ficha a otro crack ecuatoriano

ver también

Chelsea sorprende a todos y ficha a otro crack ecuatoriano

¡Bombazo Mundial! Gigante de Europa quiere sacar a Moisés Caicedo del Chelsea

ver también

¡Bombazo Mundial! Gigante de Europa quiere sacar a Moisés Caicedo del Chelsea

Los títulos de Liga de Quito con ‘Vitamina’ Sánchez

Liga de Quito ganó la LigaPro 2024 y la Supercopa Ecuador 2025, sin embargo por malos resultados renunció. Su reemplazo fue el DT brasileño Tiago Nunes.

Publicidad
En Barcelona lo critican y ahora lo ponen en Liga de Quito para el 2026

ver también

En Barcelona lo critican y ahora lo ponen en Liga de Quito para el 2026

Las estadísticas de ‘Vitamina’ Sánchez en Liga de Quito

Como entrenador de Liga de Quito, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez dirigió un total de 43 partidos, ganó 23 encuentros, empató 9 y terminó perdiendo 11 encuentros. El entrenador llegó a mitad de 2024 y no pudo completar el año como entrenador de Liga. Se va con dos títulos.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
¡Última hora! Liga de Quito pierde un delantero para jugar contra Palmeiras
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Liga de Quito pierde un delantero para jugar contra Palmeiras

Suenan clubes de Francia y finalmente revelan cuál será el equipo de Gonzalo Valle
Fútbol de Ecuador

Suenan clubes de Francia y finalmente revelan cuál será el equipo de Gonzalo Valle

Radamel Falcao está sin club y lo ponen en un grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Radamel Falcao está sin club y lo ponen en un grande de LigaPro

William Pacho anuló a Lamine Yamal y los hinchas del Real Madrid explotan
Fútbol de Ecuador

William Pacho anuló a Lamine Yamal y los hinchas del Real Madrid explotan

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo