Piero Hincapié sumará su primera titularidad en Arsenal en la Carabao Cup ante el Brighton. El jugador ecuatoriano ya venía entrenando con normalidad hace varias semanas y ahora Arteta decide depositar toda su confianza en él y le da una gran alegría.

Arsenal confirmó que Piero Hincapié será titular como central junto a Mosquera. El ecuatoriano no comenzará como lateral por izquierda, pero finalmente ocupará la posición en la que es especialista. El tricolor viene de jugar 10 minutos en la Premier League.

Por otro lado, es un partido clave para Hincapié ya que la Carabao Cup es un encuentro de “mata-mata” en estas instancias, por lo cual, los jugadores de Arsenal tienen la obligación en cancha de ganar el partido. Además, son locales en el partido.

Hincapié va en el once titular de Arsenal. (Foto; Arsenal)

Para este partido, Arteta ha decidido darle minutos a varios jugadores que no venían siendo titulares en la Premier League. Asimismo, se da el debut de Max Dowman como titular. La perla inglesa apenas tiene 15 años y es una de las joyas más prometedoras del fútbol.

¿Qué canal pasa el partido de Carabao Cup para ver a Piero Hincapié?

El partido de Arsenal contra Brighton por la Carabao Cup solo se podrá ver por el plan premium de Disney+. El encuentro comienza desde las 14H45 de Ecuador.

