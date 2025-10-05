Es tendencia:
Así quedó la tabla del hexagonal de LigaPro tras la goleada de Independiente del Valle

Se acabó la primera fecha de los hexagonales de LigaPro y tras la goleada de Independiente del Valle a Barcelona ya hay un favorito.

Por Gustavo Dávila

Se jugó la primera jornada de los hexagonales de LigaPro y tras la goleada de Independiente del Valle a Barcelona, parece que el torneo ecuatoriano tiene ya a su campeón. El primer hexagonal definirá solo el segundo cupo directo a Libertadores y quiénes van a Sudamericana.

Libertad de Loja venció a Orense en Machala mientras que Liga de Quito rescató un punto ante U. Católica. Por el momento, ‘albos’ y ‘toreros’ van a Copa Libertadores.

En el hexagonal de Copa Sudamericana, Emelec le ganó al Deportivo Cuenca y recortó puntos en la búsqueda del 7mo puesto. Macará le ganó a Aucas y Delfín empató con El Nacional.

El cuadrangular de descenso recién comenzará el fin de semana luego de la fecha FIFA. Por el momento Mushuc Runa y Manta son los equipos que bajarían a la LigaPro Serie B.

Primer hexagonal LigaPro.

Primer hexagonal LigaPro.

Segundo hexagonal LigaPro.

Segundo hexagonal LigaPro.

¿Cuándo se juega la segunda fecha de los hexagonales de LigaPro?

El torneo ecuatoriano regresará luego de la fecha FIFA de octubre, dónde la Selección de Ecuador jugará contra Estados Unidos y México.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
