Es tendencia:
logotipo del encabezado
LigaPro

Byron Palacios recibió la oferta de un GRANDE de LigaPro

Byron Palacios está cerrando una temporada goleadora una vez más con Universidad Católica y uno de los grandes de LigaPro ofertó por él.

Por Gustavo Dávila

Byron Palacios recibió la oferta de un GRANDE de LigaPro
Byron Palacios recibió la oferta de un GRANDE de LigaPro

Si hay un jugador que ha destacado en el U. Católica semifinalista de Copa Ecuador y cuarto de LigaPro es Byron Palacios. El delantero es un goleador del torneo y ya recibió la oferta de uno de los grandes.

Según medios guayaquileños, desde Emelec le acercaron una oferta para el 2026. La respuesta no tardó en llegar y el ‘Tigre’ decidió quedarse y renovar con los ‘camaratas’.

Byron Palacios ya estuvo en Emelec sin embargo no tenía regularidad con Ismael Rescalvo y probó suerte en El Nacional y U. Católica donde fue uno de los mejores delanteros.

Este año incluso han pedido a Palacios para la Selección de Ecuador ante la falta de goles de Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana. Este año ha marcado 18 goles y 3 asistencias en 40 partidos jugados.

Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo

ver también

Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo

Byron Palacios – Emelec 2021.

Byron Palacios – Emelec 2021.

¡Vuelve a LigaPro! Damián Díaz tendría nuevo equipo en Ecuador

ver también

¡Vuelve a LigaPro! Damián Díaz tendría nuevo equipo en Ecuador

Emelec busca un delantero ante la posible salida de Jaime Ayoví, así como las constantes lesiones que ha sufrido Facundo Castelli esta temporada. Dependerá también de venta de jugadores para realizar fichajes en el 2026.

Publicidad
¡¿Se va del PSG?! William Pacho recibió tres ofertas y eligió a su siguiente equipo para el 2026

ver también

¡¿Se va del PSG?! William Pacho recibió tres ofertas y eligió a su siguiente equipo para el 2026

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

¡No solo Ángelo Preciado! El jugador que se acercó a Sebastián Beccacece en pleno partido

ver también

¡No solo Ángelo Preciado! El jugador que se acercó a Sebastián Beccacece en pleno partido

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
No solo Christian Cueva: Los otros jugadores que dejarían Emelec en diciembre
Fútbol de Ecuador

No solo Christian Cueva: Los otros jugadores que dejarían Emelec en diciembre

Christian Cueva aún tiene contrato con Emelec, pero ya fue ofrecido a otro equipo
Fútbol de Ecuador

Christian Cueva aún tiene contrato con Emelec, pero ya fue ofrecido a otro equipo

Emelec perdió gratis a uno de sus mejores jugadores contra Sao Paulo
Fútbol de Ecuador

Emelec perdió gratis a uno de sus mejores jugadores contra Sao Paulo

¡Fichaje histórico! Daniel Muñoz daría el salto a un gigante de Europa
Fútbol de Colombia

¡Fichaje histórico! Daniel Muñoz daría el salto a un gigante de Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo