¿Campeón en la quinta fecha? El fixture de Independiente del Valle en el hexagonal final

Independiente del Valle es gran candidato a ganar el primer hexagonal del campeonato y ser el campeón del fútbol ecuatoriano. El equipo rayados llega con una gigante ventaja contra Barcelona SC y Liga de Quito, que más pelean por entrar a Libertadores que por el título. IDV podría ser campeón en la primera vuelta.

La ventaja de Independiente del Valle sobre Barcelona SC es de 10 puntos y sobre Liga de Quito es de 13 puntos. Es decir, IDV puede ser campeón antes de la séptima fecha si se le dan otros resultados, que de acuerdo a su calendario se pueden dar:

El orden de los partidos para IDV en el primer hexagonal

1era fecha: Barcelona SC vs IDV

2da fecha: Orense vs IDV

3ra fecha: IDV vs Liga

4ta fecha: Libertad vs IDV

5ta fecha: IDV vs Católica

6ta fecha: IDV vs Orense

7ma fecha: Liga vs IDV

8va fecha: IDV vs Libertad

9na fecha: Católica vs IDV

10ma fecha: IDV vs Barcelona

Independiente podría terminar celebrando su campeonato ante Barcelona SC en la última fecha cuando le entreguen la Copa, siendo un golpe durísimo para los amarillos en una temporada llena de polémica y también justamente en su año de centenario.

ver también Confirmado el orden: Estos son los partidos que Emelec jugará en el segundo hexagonal de la LigaPro

Así está el fixture del primer hexagonal de la LigaPro. (Foto: @LigaEcuabet)

Independiente del Valle es el máximo candidato a ser campeón por la gigante diferencia que le ha sacado a sus rivales durante las 30 fechas. Es más, si el torneo se jugará con el formato anterior de dos etapas, los ‘Rayados’ ya fueran campeones de Ecuador.

ver también Vinculan a sus jugadores con apuestas ilegales y ahora El Nacional pierde 5 a 0 con estos goles

Los títulos de Independiente del Valle en Ecuador

Independiente del Valle ha conquistado el fútbol ecuatoriano en los últimos años ganando todo lo posible. El equipo ecuatoriano también ha logrado títulos a nivel internacional, a excepción de la Copa Libertadores. Ha ganado:

Publicidad

Publicidad

2 Copas Sudamericanas

1 Recopa Sudamericana

1 LigaPro

1 Copa Ecuador

1 Supercopa Ecuador