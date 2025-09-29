¿Campeón en la quinta fecha? El fixture de Independiente del Valle en el hexagonal final

Independiente del Valle es gran candidato a ganar el primer hexagonal del campeonato y ser el campeón del fútbol ecuatoriano. El equipo rayados llega con una gigante ventaja contra Barcelona SC y Liga de Quito, que más pelean por entrar a Libertadores que por el título. IDV podría ser campeón en la primera vuelta.
La ventaja de Independiente del Valle sobre Barcelona SC es de 10 puntos y sobre Liga de Quito es de 13 puntos. Es decir, IDV puede ser campeón antes de la séptima fecha si se le dan otros resultados, que de acuerdo a su calendario se pueden dar:
El orden de los partidos para IDV en el primer hexagonal
1era fecha: Barcelona SC vs IDV
2da fecha: Orense vs IDV
3ra fecha: IDV vs Liga
4ta fecha: Libertad vs IDV
5ta fecha: IDV vs Católica
6ta fecha: IDV vs Orense
7ma fecha: Liga vs IDV
8va fecha: IDV vs Libertad
9na fecha: Católica vs IDV
10ma fecha: IDV vs Barcelona
Independiente podría terminar celebrando su campeonato ante Barcelona SC en la última fecha cuando le entreguen la Copa, siendo un golpe durísimo para los amarillos en una temporada llena de polémica y también justamente en su año de centenario.
ver también
Confirmado el orden: Estos son los partidos que Emelec jugará en el segundo hexagonal de la LigaPro
Así está el fixture del primer hexagonal de la LigaPro. (Foto: @LigaEcuabet)
Independiente del Valle es el máximo candidato a ser campeón por la gigante diferencia que le ha sacado a sus rivales durante las 30 fechas. Es más, si el torneo se jugará con el formato anterior de dos etapas, los ‘Rayados’ ya fueran campeones de Ecuador.
ver también
Vinculan a sus jugadores con apuestas ilegales y ahora El Nacional pierde 5 a 0 con estos goles
Los títulos de Independiente del Valle en Ecuador
Independiente del Valle ha conquistado el fútbol ecuatoriano en los últimos años ganando todo lo posible. El equipo ecuatoriano también ha logrado títulos a nivel internacional, a excepción de la Copa Libertadores. Ha ganado:
- 2 Copas Sudamericanas
- 1 Recopa Sudamericana
- 1 LigaPro
- 1 Copa Ecuador
- 1 Supercopa Ecuador
Encuesta¿IDV es el máximo candidato a ser campeón en la LigaPro?
¿IDV es el máximo candidato a ser campeón en la LigaPro?
YA VOTARON 0 PERSONAS