Vinculan a sus jugadores con apuestas ilegales y ahora El Nacional pierde 5 a 0 con estos goles

El Nacional fue humillado por Mushuc Runa en un insólito partido en el estadio Atahualpa.

Por Jose Cedeño Mendoza

Golearon a El Nacional en LigaPro
Esta gris semana para El Nacional no pudo terminar peor. El equipo militar acabó siendo goleado en condición de local contra Mushuc Runa y perdiendo el partido en el Atahualpa 5 a 0. Ya en el primer tiempo, el ‘Bi-Tri’ se había quedado solo con 9 jugadores.

Mushuc Runa fue contundente y no desaprovechó ninguna oportunidad de golear a El Nacional. El ‘Ponchito’ aprovechó las expulsiones de Adrián Cela y Franklin Carabalí. El primer tiempo solo terminó 2 a 0 con un golazo de Ángel Gracia de tiro libre y otro de Vergés.

En el segundo tiempo fue cuando Mushuc Runa hizo notar sus dos jugadores de más y acribilló a un Nacional que no vive un momento emocional totalmente distante a lo grande de su historia. Penilla puso el tercero tras un insólito gol del arquero Leodán Chalá.

El Nacional está salvado la categoría, sin embargo, el equipo histórico del fútbol ecuatoriano parece estar “roto” desde afuera. En la semana se reveló que habrían jugadores vinculados con apuestas ilegales, y tanto David Cabezas como Anthony Bedoya denunciaron extorsiones.

Los hinchas de El Nacional están muy molestos con el momento que está viviendo su equipo, y es que el club sigue sin mostrar una postura oficial ante todos los rumores y escándalos que atacan al equipo en la LigaPro. También el club podría ser sancionado por el caso de amaño.

La tabla de posiciones de la LigaPro

El Nacional jugará el segundo hexagonal buscando ganar el cupo a Copa Sudamericana, mientras que Mushuc Runa se queda en el cuadrangular final para evitar descender.

