Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Confirmado el orden: Estos son los partidos que Emelec jugará en el segundo hexagonal de la LigaPro

Así queda el orden de los 10 partidos que deberá jugar Emelec en el segundo hexagonal de la LigaPro.

Por Jose Cedeño Mendoza

El hexagonal de partidos para Emelec
© Imago/ Edit BVEl hexagonal de partidos para Emelec

Emelec se quedó a la puerta de entrar al primer hexagonal de la LigaPro, y ahora deberá competir contra otros 5 equipos en el segundo hexagonal por el último cupo a la Copa Sudamericana. Después de terminar la temporada regular de 30 partidos, se confirmó el orden de los partidos.

Así queda el segundo hexagonal para Emelec

Este es el orden de los partidos que tendrá que jugar Emelec en el segundo hexagonal de la LigaPro:

1era fecha: Emelec vs Deportivo Cuenca

2da fecha: Aucas vs Emelec

3ra fecha: Emelec vs Delfin

4ta fecha: Macara vs Emelec

5ta fecha: El Nacional vs Emelec

6ta fecha: Emelec vs Aucas

7ma fecha: Delfin vs Emelec

8va fecha: Emelec vs Macará

9na fecha: Emelec vs El Nacional

10ma fecha: Deportivo Cuenca vs Emelec

De estos partidos, los primeros 3 como locales, Emelec tendrá que jugar sin aficionados en su estadio, tras la histórica suspensión por los incidentes en el Clásico del Astillero

Este hexagonal solo entrega un cupo a Copa Sudamericana, y será para el equipo que termine en el primer lugar de la liguilla o séptima posición en la tabla. De ahí que, esta fase del campeonato se vea como una de las más competitivas de todo el torneo.

Vinculan a sus jugadores con apuestas ilegales y ahora El Nacional pierde 5 a 0 con estos goles

ver también

Vinculan a sus jugadores con apuestas ilegales y ahora El Nacional pierde 5 a 0 con estos goles

Emelec fue candidato a pelear por entrar al primer hexagonal de la LigaPro, sin embargo, todas las esperanzas terminaron después de ser goleados de manera contundente en el Clásico del Astillero, donde perdió 4 a 0 contra Barcelona SC y se quedó fuera.

Publicidad
Revelan otra insólita deuda que Emelec tiene con Christian Cueva

ver también

Revelan otra insólita deuda que Emelec tiene con Christian Cueva

La tabla de posiciones de la LigaPro

Después del final de las 30 fechas de la LigaPro, así quedó la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano:

Las posibles sanciones que tendrían Anthony Bedoya y David Cabezas por el caso de apuestas ilegales

ver también

Las posibles sanciones que tendrían Anthony Bedoya y David Cabezas por el caso de apuestas ilegales

No se vio en TV: Moisés Caicedo le pegó a un rival y el árbitro le perdonó la roja

ver también

No se vio en TV: Moisés Caicedo le pegó a un rival y el árbitro le perdonó la roja

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Clasificó al hexagonal de título de LigaPro y ahora lo quieren como DT de Barcelona y Emelec
Fútbol de Ecuador

Clasificó al hexagonal de título de LigaPro y ahora lo quieren como DT de Barcelona y Emelec

¡Definidos los hexagonales de LigaPro 2025!
Fútbol de Ecuador

¡Definidos los hexagonales de LigaPro 2025!

Golpe a los azules: Independiente del Valle se llevaría a uno de los cracks de Emelec
Fútbol de Ecuador

Golpe a los azules: Independiente del Valle se llevaría a uno de los cracks de Emelec

Manchester United prepara un batacazo como reemplazante de Ruben Amorim
Últimas Noticias de la Premier League 2025

Manchester United prepara un batacazo como reemplazante de Ruben Amorim

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo