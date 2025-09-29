Confirmado el orden: Estos son los partidos que Emelec jugará en el segundo hexagonal de la LigaPro

Emelec se quedó a la puerta de entrar al primer hexagonal de la LigaPro, y ahora deberá competir contra otros 5 equipos en el segundo hexagonal por el último cupo a la Copa Sudamericana. Después de terminar la temporada regular de 30 partidos, se confirmó el orden de los partidos.

Así queda el segundo hexagonal para Emelec

Este es el orden de los partidos que tendrá que jugar Emelec en el segundo hexagonal de la LigaPro:

1era fecha: Emelec vs Deportivo Cuenca

2da fecha: Aucas vs Emelec

3ra fecha: Emelec vs Delfin

4ta fecha: Macara vs Emelec

5ta fecha: El Nacional vs Emelec

6ta fecha: Emelec vs Aucas

7ma fecha: Delfin vs Emelec

8va fecha: Emelec vs Macará

9na fecha: Emelec vs El Nacional

10ma fecha: Deportivo Cuenca vs Emelec

De estos partidos, los primeros 3 como locales, Emelec tendrá que jugar sin aficionados en su estadio, tras la histórica suspensión por los incidentes en el Clásico del Astillero

Este hexagonal solo entrega un cupo a Copa Sudamericana, y será para el equipo que termine en el primer lugar de la liguilla o séptima posición en la tabla. De ahí que, esta fase del campeonato se vea como una de las más competitivas de todo el torneo.

Emelec fue candidato a pelear por entrar al primer hexagonal de la LigaPro, sin embargo, todas las esperanzas terminaron después de ser goleados de manera contundente en el Clásico del Astillero, donde perdió 4 a 0 contra Barcelona SC y se quedó fuera.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Después del final de las 30 fechas de la LigaPro, así quedó la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano:

