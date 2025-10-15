Emelec perdió gratis a uno de sus mejores jugadores contra Sao Paulo

Nuevamente, Emelec vuelve a sufrir una “fuga de talentos” después de que se confirmara que Sao Paulo le quitó gratis a uno de sus jugadores. El ‘Bombillo’ pierde a una futura estrella y no recibió ningún ingreso económico para el club en un total perjuicio para la institución.

Didier Nazareno llegó a un acuerdo con Emelec para salir del club “libre”. El volante ecuatoriano no se pudo ganar un espacio en el once titular del primer equipo, pero siempre fue de lo más destacado en las formativas del ‘Bombillo’ y en todo el fútbol ecuatoriano.

Nazareno tuvo un rendimiento tan destacado en las formativas, que Beccacece incluso lo llevó como sparring a la Selección de Ecuador. Sin embargo, pese a este gran nivel y buena proyección, no fue tomado en cuenta como otros jugadores para llegar al primer equipo.

Esta salida se enmarca dentro de una crisis financiera sin precedentes que está viviendo Emelec y que le impide mantener a sus estrellas o jóvenes talentos. Uno de estos jugadores que puede salir es Luis Fragozo, que aunque se quiere quedar, suena para Independiente del Valle.

ver también En medio de las polémicas: Enner Valencia manda un contundente mensaje

Emelec pierde a un joven talento. (Foto: Captura de pantalla)

Desde el club no se ha aclarado por qué se fue “gratis” Nazareno y dado detalles de su salida. No obstante, son varios ya los jóvenes jugadores que prefieren irse de Emelec “gratis” a cualquier otro equipo en el que sí puedan tener nuevas oportunidades.

Publicidad

Publicidad

ver también Jugador de la Selección de Ecuador aplaude el despido de Félix Sánchez Bas en Qatar

El puesto de Emelec en la tabla de posiciones

Ahora Emelec está jugando en el segundo hexagonal de la LigaPro, donde necesita ser primero para meterse a la siguiente Copa Sudamericana. El ‘Bombillo’ está segundo en su hexagonal con 45 puntos a 1 solo de Deportivo Cuenca, con grandes chances de llevarse este cupo.

Encuesta¿Emelec se arrepentirá de perder a sus jóvenes estrellas? ¿Emelec se arrepentirá de perder a sus jóvenes estrellas? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad