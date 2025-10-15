Es tendencia:
CONMEBOL le da durísima sanción a Liga de Quito y a Tiago Nunes

CONMEBOL hizo oficial la sanción a Liga de Quito y a Tiago Nunes por el partido contra Sao Paulo en Copa Libertadores.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito recibió una mala noticia de parte de la CONMEBOL, y es que tanto el club como el entrenador Tiago Nunes fueron multados por los ‘albos’. Esto aún con el expediente por el posteo que generó el reclamo de Nacional de Uruguay, aún pendiente.

CONMEBOL sancionó con 65 mil dólares de multa a Tiago Nunes por conductas y declaraciones “antideportivas”. Así mismo, el ente multó a Liga de Quito por “responsabilidad objetiva de la conducta de su cuerpo técnico”, con una multa de 40 mil dólares.

Para buena suerte de los ‘albos’, la sanción no acarrea suspensión deportiva y Nunes podrá estar en el banquillo en la semifinal contra Palmeiras la siguiente semana.

Las sanciones nacen de infracciones a los artículos 11.2 (principios de conducta), 12.1 (comportamiento inadecuado) y 19 (declaraciones públicas indebidas) del Código Disciplinario CONMEBOL.

¿Cuándo se juega las semifinales de la Copa Libertadores y en qué horario?

Conmebol finalmente confirmó los horarios para los partidos de ida y de vuelta de la Copa Libertadores:

IDA: Liga de Quito vs Palmeiras 23 de octubre a las 19H30

VUELTA: Palmeiras vs Liga de Quito 30 de octubre a las 19H30

¿Qué canal pasa las semifinales de la Copa Libertadores?

Las semifinales de la Copa Libertadores se podrán ver por la señal de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
