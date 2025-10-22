CONMEBOL revela los millones que ha ganado Liga de Quito en la Copa Libertadores 2025

Liga de Quito jugará contra Palmeiras y podrá pasar a la final y luchar por el título, pero ahora mismo el equipo ecuatoriano también ya tiene un gran dinero acumulado por estar en semifinales. La CONMEBOL reveló cuánto ha ganado LDU en este torneo.

Mediante una publicación en su cuenta oficial, la CONMEBOL confirmó que Liga de Quito ha ganado 9.240.000 por estar en semifinales de la Copa Libertadores, ha ganado menos que otros rivales como Palmeiras o Racing, porque también ha ganado menos partidos.

En esta cifra no se refleja lo que Liga ha ingresado por las entradas a sus partidos, que a lo largo del torneo pueden llegar a ser más de 5 millones de dólares en ingresos. Dando una gran fortuna para que LDU siga compitiendo los siguientes años.

Por otro lado, el equipo que más dinero ha ganado en esta Copa Libertadores es justamente su rival, Palmeiras. El equipo brasileño ha acumulado más de 10 millones de dólares, y es que de los 10 partidos que ha jugado en todo el torneo ha ganado 9 y solo empató 1.

Los millones que ha ganado cada equipo en la CONMEBOL Libertadores. (Foto: @CONMEBOL)

¿Cuánto dinero puede ganar el campeón de la Copa Libertadores?

Por otro lado, el campeón de la Copa Libertadores también se puede llevar 24 millones de dólares más. Esta gran fortuna se ha incrementado en los últimos años y en caso de que Liga la ganara sería un ingreso que le ayudaría a dominar el fútbol ecuatoriano por los siguientes años.

¿Cuándo jugará Liga de Quito ante Palmeiras y qué canal pasará el partido?

El partido de Liga de Quito contra Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores se jugará a estadio lleno en el Rodrigo Páz Delgado este jueves 23 de octubre de 2025. El partido se podrá ver por ESPN y también los diferentes planes de Disney+.