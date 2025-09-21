Es tendencia:
Jonathan González

Conmoción en Ecuador: Revelan los responsables del ataque a Jonathan González

Jonathan González fue asesinado el viernes y siguen dando a conocer detalles de los responsables detrás del ataque al futbolista ecuatoriano.

Por Gustavo Dávila

Conmoción en Ecuador: Revelan los responsables del ataque a Jonathan González. Foto: Olimpia
Un duro golpe al fútbol ecuatoriano se dio este viernes cuando Jonathan González murió a causa de un ataque armado en Esmeraldas, y varios días después se conocen más detalles del crimen. Este domingo trascendió los responsables del hecho.

Diario Extra recoge declaraciones de familiares de González, quiénes señalan que el ecuatoriano había recibido amenazas de grupos vinculados a arreglos de partidos por apuestas deportivas en línea. Al jugador le pidieron que vaya para atrás en los partidos del 22 de Julio.

Jonathan González priorizó su integridad deportiva y rechazó esto, lo que generó que sus familiares también sean víctimas de extorsión. El ex Independiente y Liga de Quito quiso mantener su profesionalismo hasta el final y rechazó estos acuerdos.

Con algo de sorpresa, se conoció que ya la semana pasada habían baleado el carro de González en los exteriores del Estadio. Este hecho no se dio a conocer en los medios.

Familiares de Jonathan González esperaban retirar el cuerpo del jugador de la morgue. Foto: EXTRA.

Los detalles del ataque armado a Jonathan González en Esmeraldas

Los delincuentes ingresaron a la urbanización privada de González en una moto, luego de eso dispararon contra la vivienda del jugador. dónde se encontraba él y su cuñado, quién también falleció horas más tarde en el hospital.

