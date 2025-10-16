Es tendencia:
¡¿Culpa a los jugadores?! Sebastián Beccacece y sus virales nuevas declaraciones del empate vs. México

Sebastián Beccacece habló de los resultados de la Selección de Ecuador y dio unas polémicas declaraciones de los jugadores.

Por Gustavo Dávila

¡¿Se va del PSG?! William Pacho recibió tres ofertas y eligió a su siguiente equipo para el 2026

Sebastián Beccacece sigue en la mira de las críticas por el rendimiento de la Selección de Ecuador y algo que también ha generado problemas con los hinchas son sus declaraciones. Esta vez se hicieron virales unas palabras que fueron interpretadas como ‘menosprecio’ a sus jugadores.

“Hemos jugado con jugadores que no están en las mejores ligas y competimos muy pero muy bien. Hoy a excepción de Pacho ninguno juega en las 5 ligas más grandes y me parece que han representado bien a la selección“, dijo Beccacece luego del empate 1-1 contra México.

Muchos interpretaron esto como un señalamiento a los jugadores, al señalar que ninguno de los nuestros se encuentra en las ligas grandes de Europa. “Mis sensaciones son valiosas desde la actitud del equipo, buscaremos mejorar el volumen de ataque”, continuó.

La Selección de Ecuador no logró ganar en esta fecha FIFA de octubre pero a lo largo de entrevistas Beccacece siempre destacó el juego de Ecuador desestimando las críticas.

Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo

Sebastián Beccacece – DT Selección Ecuador.

¡Vuelve a LigaPro! Damián Díaz tendría nuevo equipo en Ecuador

Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Beccacece ha dirigido un total de 13 partidos entre todas las competencias. El DT ha ganado 5 partidos, empatado 8 y solo ha perdido 1, en su debut ante Brasil.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2026. Después de este torneo, se puede hablar de una renovación, dependiendo de las voluntades de todas las partes. Si el oficialismo continúa al frente, el DT se quedaría.

¡No solo Ángelo Preciado! El jugador que se acercó a Sebastián Beccacece en pleno partido

gustavo dávila
Gustavo Dávila
