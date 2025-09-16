De Arruabarrena y su drástica respuesta al periodista que lo llamó “niña” en el Clásico

Uno de los protagonistas del Clásico del Astillero pasado fue Ignacio De Arruabarrena y es que el arquero de Barcelona recibió varios botellazos y su reclamo generó la suspensión del partido. Desde el lado de Emelec, a Luis Fernando León no le gustó el gesto pero tampoco desde cierto sector de la prensa.

En plena transmisión, un periodista tildó de “niña” al portero por reclamar sobre las botellas de vidrio que le caían en su arco y que imposibilitaba que ataje con normalidad. El portero hizo su descargo en redes sociales y contestó con dureza al comunicador y también a lo sucedido en el partido.

“Llovían petacas de vidrio, pirotecnia. Los rollos de papel, pasó desde el primer tiempo y nunca paré el partido por eso. Estamos tan mal acostumbrados que se piensa que yo quería “sacar ventaja”. Esta gente “periodista” lo único que hace es fomentar el odio y violencia”

“Nunca se protegió la integridad de ninguno de los que estábamos en la cancha, porque esas botellas podrían haber golpeado en los fotógrafos, en los alcanza pelotas, en los periodistas, en mí o en cualquier jugador. Pero estando en la cabina ahí tan tranquilos es muy fácil hablar”

“Siendo jugador se bancan muchas cosas que son parte del “folklore” y es parte. Pero cuando está en juego la integridad física, ahí hay que solidarizarnos entre todos, comentarios como “acá es siempre así, no seas cagón”, no puede ser así. Hay cosas que tienen que cambiar”, comentó

Todas las sanciones de Emelec en este 2025

Aunque se esperaba que el Clásico del Astillero deje sanciones para Emelec, nunca se vio acontecimientos como los que sucedieron en el partido. El club ya ha sido sancionado en esta temporada por arrojar objetos, peleas en gradas y lanzamiento de bengalas.

Los partidos que le quedan Emelec en el Capwell por LigaPro

A Emelec le quedan 4 partidos en esta temporada haciendo de local. Uno por LigaPro contra El Nacional, y los 3 que juegue como local en el primer o segundo hexagonal.