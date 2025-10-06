¡Última hora! Puede ser sancionado: CONMEBOL abre un expediente a Liga de Quito

Liga de Quito estuvo en el centro de la polémica después de vencer a Sao Paulo en la Copa Libertadores. El club publicó una foto tras vencer al equipo brasileño con una leyenda que decía “Definitivamente el Morumbi sí te mata“, generando toda la polémica que ahora le traer una mala noticia.

De acuerdo a la revelación de Esteban Ávila, la Conmebol decidió abrir un expediente disciplinario a Liga de Quito por dicha publicación. La base es que Liga de Quito habría infringido lo que determina el artículo 12 del Código Disciplinario.

Aquel artículo hace referencia al comportamiento impropio de jugadores y oficiales. Esto le podría llevar a Liga de Quito una sanción económica o en su estadio. No obstante, esto se debe determinar con base en varias investigaciones a realizar.

Aquella publicación de Liga de Quito levantó la polémica incluso en Uruguay y el equipo ecuatoriano tuvo que borrar la publicación. En ese país se molestaron fuertemente por el “poco tacto” de LDU, ya que en ese estadio falleció hace poco Juan Izquierdo.

El artículo y publicación polémica de LDU. (Foto: @MrOFFSIDER)

Ahora desde Liga de Quito se argumentará bajo que lineamientos se hizo aquella publicación. El club juega la primera semifinal de la Copa Libertadores en casa y luego será visitante contra Palmeiras. El club aún no ha recibido algún tipo de sanción en esta copa.

¿Cuándo se juega las semifinales de la Copa Libertadores y en qué horario?

Conmebol finalmente confirmó los horarios para los partidos de ida y de vuelta de la Copa Libertadores:

IDA: Liga de Quito vs Palmeiras 23 de octubre a las 19H30

VUELTA: Palmeiras vs Liga de Quito 30 de octubre a las 19H30