Hay mucha preocupación en los hinchas de Barcelona SC por cómo será el futuro de Octavio Rivero. El delantero uruguayo es la gran estrella en esta temporada para los amarillos, pero se especula con su futuro ante el mal momento del equipo.

En el video publicado por Zapping Sports en el programa ‘Cámara Z’ se ve muy molesto al delantero uruguayo en el tercer gol de Independiente del Valle. En aquel momento, el fallo de Xavier Arreaga dejó mano a mano a Patrik Mercado y llegó el tercer gol.

El rostro de Octavio Rivero muestra una decepción total por cómo su defensa le “regaló” el gol al rival y con el primer tiempo en juego ya iban perdiendo 3 a 0. Después de ese tanto, la remontada para los amarillos era prácticamente imposible.

Por otro lado, Rivero también sorprendió a todos sobre el final del partido cuando se hizo expulsar por una fuerte entrada contra Gustavo Cortez. Aquella falta seguramente le traerá varias sanciones al jugador, que se fue aplaudido de la cancha.

Ya hay varios rumores respecto al futuro de Octavio Rivero, ya que el delantero uruguayo tiene contrato, pero a inicios de temporada ya lo quisieron comprar y él se quiso ir. Ahora con este contexto de malos resultados lo más probable es que nuevamente se hable de una salida.

Los números de Octavio Rivero en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Octavio Rivero ha jugado con Barcelona SC un total de 32 partidos, entre todas las competencias. El delantero uruguayo solo ha marcado 11 goles en más de 2.400 minutos. Renovó su contrato por los siguientes años.

¿Cuántos partidos sería suspendido Octavio Rivero?

Octavio Rivero se fue expulsado por roja directa y ahora mismo el centrodelantero podría ser suspendido por los próximos 2 a 3 partidos. Siendo una baja clave para las aspiraciones del ‘Ídolo’ perdiéndose el encuentro ante Liga de Quito.

