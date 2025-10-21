En 2024 cuando Emelec pasaba por uno de los peores momentos administrativos de su historia y le tocó acudir a juveniles, dos jugadores emergieron como los grandes talentos. Diogo Bagüí y Elkin Múñoz fueron responsables de salvar al club del descenso en esta temporada. Hoy uno se va “despedido”.

De acuerdo a la información de Ronald Pin, Elkin Múñoz y Emelec terminaron su relación contractual de mutuo acuerdo. El jugador ya forma parte de la plantilla del club y estos meses se quedó sin trabajo, porque el mercado está cerrado y no estará jugando.

El volante ecuatoriano fue uno de los talentos más importantes en Emelec en la temporada 2024, incluso cuando sonó para otros clubes, la directiva se movió rápido y le armó un contrato hasta 2027. Ahora ese acuerdo está terminado y el jugador es “Agente Libre”.

No deja de sorprender esta salida, porque el pasado fin de semana en el partido ante Aucas, Múñoz fue titular en Emelec y jugó los primeros 45 minutos. Desde el club no se han dado más detalles sobre esta salida, en un día donde también se fueron otros dos jugadores.

ver también “Tiene que irse”: Piero Hincapié no jugó en la goleada de Arsenal y los hinchas le exigen cambiarse de equipo

Elkin Múñoz era uno de los grandes talentos de Emelec. (Foto: Emelec)

Por otro lado, Duró pierde a una variante muy importante para jugar en la Copa Ecuador mañana ante Guayaquil City. El DT lo venía probando en la posición de mediocentro por el bajo nivel que habían mostrado jugadores como Alfonso Barco o Sergio Quintero.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Rabanal gana 300 mil al año en IDV, esto cobra Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro

Los números de Elkin Múñoz en esta temporada

En esta temporada, Múñoz terminó teniendo menos minutos de los esperados, ya que no se pudo ganar un lugar con Jorge Célico o Guillermo Duró. Apenas sumó 870 minutos entre todas las competencias. No ha sumado ni goles ni dio asistencias en este curso.

Las otras dos salidas de Emelec

Emelec también sumó en esta jornada la salida de dos jóvenes defensas como Sebastián Tarira y Marcos Cuero, ambos jugadores casi no tuvieron minutos y también reclamaban varios meses atrasados de salarios por parte de la directiva de Emelec.

Encuesta¿Afectará a Emelec esta salida? ¿Afectará a Emelec esta salida? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad