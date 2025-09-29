Piero Hincapié no ha tenido el estreno que se esperaba en Arsenal. El jugador ecuatoriano ha comenzado como suplente en la temporada y también suma una lesión que incluso lo deja fuera del banco de suplentes. No ha sumado minutos en las últimas semanas y ahora los hinchas le piden irse a otro equipo.

En redes sociales, tanto los hinchas ecuatorianos como los hinchas de Chelsea, le piden a Piero Hincapié hacer este movimiento y dejar a los ‘Gunners’ para mudarse al campeón del mundo. El central ecuatoriano tiene un acuedo de obligación de compra con los cañoneros.

Desde el mercado de verano los hinchas ecuatorianos han pedido que Piero Hincapié se una a Moisés Caicedo, por estar con otro ecuatoriano, pero también porque el equipo ‘Blue’ está muy complicado en la zona defensiva, ya que ha perdido a varios jugadores.

Por otro lado, los hinchas ecuatorianos también están preocupados por la falta de minutos para el ecuatoriano, ya que en pocos meses se disputará la Copa del Mundo y quieren que su central esté en buen ritmo para buscar una hazaña histórica en este torneo.

Ahora mismo, Piero Hincapié tendría una oportunidad para meterse en el once de Arsenal, ya que Saliba no está completo desde lo físico, mientras que Mosquera se vio muy complicado desde lo defensivo en el último partido de Newcastle. No obstante, el ecuatoriano tiene problemas en la ingle.

¿Puede Piero Hincapié dejar Arsenal por otro equipo?

Piero Hincapié tiene un acuerdo con Arsenal que obliga a su compra en la próxima temporada, antes del Mundial 2026. Por lo cual, el ecuatoriano solo dejaría Arsenal después de este periodo, siempre y cuando los ‘Gunners’ decidan venderlo.

¿Por qué Chelsea no buscó a Piero Hincapié?

Piero Hincapié no fue a otro equipo, porque el mismo jugador ecuatoriano decidió solo fichar por Arsenal. De ahí que, Chelsea decidiera no intervenir en el mercado de fichajes y buscar al tricolor, pese al gran deseo de su hinchada y la oportunidad de mercado.

