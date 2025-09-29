La Selección de Ecuador se alista para jugar dos nuevos partidos amistosos en este mes de octubre contra Estados Unidos y México, en la espera de probar nuevas estrategias, sin la presión de los puntos en Eliminatorias, se confirmó cómo será la lista de convocados de Ecuador.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, reveló que los partidos que se vienen en octubre, noviembre y marzo serán claves para llegar en el mejor nivel para el mundial, por lo cual, en la lista de convocados no se esperan grandes sorpresas.

“Ya es el inicio de la preparación del mundial, así que lo tenemos que hacer con los jugadores que van a formar parte del mundial, los que considera el cuerpo técnico que están para jugar el Mundial con Ecuador. Nosotros esperamos poder tener a todos salvo alguna lesión”, comentó Egas.

Con esto se prevé que no existan grandes sorpresas en la lista de convocados y finalmente se vuelva a citar a la base de jugadores que Beccacece ya ha tenido en cuenta. A la espera de saber cuál será el estado físico de Piero Hincapié, que puede ser baja.

Se esperaba que algunas selecciones lleguen a acuerdos con algunos equipos europeos para no llamar a algunos jugadores, ya que hay molestia por la cercanía de las fechas FIFA, entre septiembre, octubre y noviembre. No obstante, este no pareciera ser el caso.

Los convocados que tendría Ecuador para jugar contra México y Estados Unidos

Estos serían algunos de los convocados que tendría Ecuador para estos partidos amistosos:

Arqueros:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

Defensas:

Piero Hincapié (duda)

William Pacho

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Ángelo Preciado

Cristhian Ramírez

Xavier Arreaga

Félix Torres

Mediocampistas:

Moisés Caicedo

Alan Franco

Kendry Páez

Pedro Vite

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Patrick Mercado

Bryan Ramírez

Denil Castillo

Yaimar Medina

Delanteros:

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Leonardo Campana

John Mercado