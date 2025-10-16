Es tendencia:
¡Durísima acusación! Liga de Portoviejo señala a los presuntos culpables del ataque a Brayan Angulo

Liga de Portoviejo emitió un comunicado sobre el ataque armado que recibió el delantero Brayan Angulo previo al Ascenso.

Por Gustavo Dávila

El fútbol ecuatoriano está otra vez conmocionado por un nuevo ataque armado en Segunda Categoría. Bryan Angulo recibió un impacto de bala en la pierna y ahora Liga de Portoviejo emitió un comunicado apuntando a los responsables.

Mediante un escrito, el club manabita apuntó nuevamente a los grupos detrás de los amaños de partidos como los responsables del ataque al ex Emelec. El club aseguró que sus jugadores han recibido llamadas para condicionar el partido contra Buhos por el Ascenso.

De igual forma el equipo pidió a la FEF y a las instituciones nacionales y provinciales de asegurar la seguridad de los actores del partido para que se desarrolle con normalidad.

Es el cuarto ataque armado que golpea al fútbol en los últimos meses, varios señalando con responsabilidad directa a los mismos grupos, que también estarían envueltas en apuestas.

Comunicado Liga de Portoviejo

Los otros ataques en Segunda Categoría

Esto se da en medio de varios episodios de ataques armados a jugadores de Segunda Categoría. A Jonathan González le dispararon mortalmente en Esmeraldas, mientras en Manta atacaron al plantel de Exapromo Costa y a inicios de año al plantel de Chacaritas los atacaron.

Gustavo Dávila
