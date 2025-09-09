Es tendencia:
¡Atenta la Tri! Sin Enner Valencia, este será el nuevo delantero titular de Ecuador

Enner Valencia no jugará más con la Selección de Ecuador y Sebastián Beccacece ya tiene claro quién será su nuevo delantero titular.

Por Gustavo Dávila

¡Atenta la Tri! Sin Enner Valencia, este será el nuevo delantero titular de Ecuador. Foto: Getty
¡Atenta la Tri! Sin Enner Valencia, este será el nuevo delantero titular de Ecuador. Foto: Getty

La Selección de Ecuador dijo adiós a su histórico delantero Enner Valencia al menos para Eliminatorias. De cara al siguiente proceso y posiblemente para el Mundial 2026, el DT Sebastián Beccacece ya eligió a su nuevo delantero.

Leonardo Campana pasará a ser el nuevo delantero titular tras la salida de Enner Valencia. Sin un cuarto delantero en toda la Eliminatoria, ahora será Campana el primer delantero del combinado nacional.

Kevin Rodríguez pasará ser el segundo delantero y el tercer espacio por fin quedará para que Beccacece busque un nuevo nombre. Jhon Mercado y Nilson Angulo también tendrían opciones de ser 9.

Enner Valencia puso en duda también su continuidad en la Selección para el Mundial, aunque por edad y si tiene regularidad en su club, será el delantero por un segundo Mundial consecuutivo.

ver también

ver también

En caso de que Enner Valencia juegue el Mundial 2026, será su tercera Copa del Mundo tras haber estado en Brasil 2014 y Qatar 2022. ‘Superman’ se va como el máximo goleador de Ecuador.

ver también

Los números de Enner Valencia en esta Eliminatoria

En esta Eliminatoria con la Selección de Ecuador, Enner Valencia ha jugado 13 partidos, marcando 5 goles. El goleador solo no estuvo presente en 3 encuentros por lesión. Es uno de los goleadores de la Eliminatoria, por debajo de Messi y Luis Díaz.

Enner Valencia es el máximo goleador de la historia de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Enner Valencia ha jugado un total de 99 encuentros entre amistosos y oficiales, el goleador es el máximo anotador de la historia de Ecuador con 46 tantos. El goleador estaría camino a jugar su último mundial con la Selección de Ecuador.

Publicidad
ver también

Gustavo Dávila
