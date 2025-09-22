Es tendencia:
Es uno de los jugadores más criticados de Emelec y sería convocado a su selección

Los hinchas de Emelec ya no lo aguantan, pero ahora este jugador sería convocado a la Selección.

Por Jose Cedeño Mendoza

Este jugador de Emelec sería convocado a su selección
La hinchada de Emelec se ha lanzado en críticas contra este jugador desde que se puso la camiseta azul. Sin embargo, aunque los aficionados no lo aguantan más y lo cuestionan en cada partido, el jugador ahora podría ser convocado a jugar con su selección en el mes de octubre.

De acuerdo a los reportes de Perú y Ecuador, el futbolista Alfonso Barco, sería convocado a jugar con su selección en los partidos amistosos en el mes de octubre. El jugador apenas fue suplente en el partido del pasado fin de semana, de ahí viene siendo titular desde su llegada.

Alfonso Barco es uno de los jugadores más cuestionados actualmente en Emelec, debido a que, el volante peruano da muchas “facilidades” en defensa y tampoco ayuda al equipo en ataque. Es decir, los hinchas le cuestionan que no ayude en las dos principales funciones para un volante central.

No obstante, la Selección peruana se encuentra en un gigante proceso de recambio y es por eso que ahora se quieren probar a diferentes jugadores en muchas posiciones. Se espera que si Barco es convocado se oficialice en las próximas semanas.

Alfonso Barco tiene contrato con Emelec hasta mediados de la temporada 2026, no obstante, su futuro sigue siendo incierto para enero del siguiente año por varios temas. Las deudas que el club mantiene con él y también la intención de reforzarse con otros jugadores en esta posición.

Las estadísticas de Alfonso Barco en esta temporada

Con la camiseta de Emelec, el jugador de 23 años ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Lleva en cancha un total de 932′ minutos repartidos en un total de 13 partidos. Desde su llegada a finales del mes de junio, el jugador ya se ganó un puesto como titular.

¿Contra qué equipo jugará Perú en octubre?

El equipo de Manuel Barreto jugará contra la selección de Chile en el mes de octubre, para este encuentro estaría convocado Alfonso Barco. Desde Emelec podrían hacer oficial el llamado de su jugador en las próximas semanas antes de terminar el mes.

