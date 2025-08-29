Es tendencia:
Revancha en primera: Édison Méndez podría dirigir nuevamente en LigaPro

El histórico Édison Méndez busca nuevamente una oportunidad para seguir su carrera de entrenador y ya suena para clubes de LigaPro.

Por Gustavo Dávila

Revancha en primera: Édison Méndez podría dirigir nuevamente en LigaPro. Foto: LDUQ

Édison Méndez sigue en su carrera como entrenador y ahora tras dos temporadas lejos de primera división, el ecuatoriano podría tener revancha. El histórico ‘Kinito’ suena para dirigir equipos de LigaPro.

Clubes de la capital sondearon a Édison Méndez como alternativa de entrenador, no han trascendido pero medios especulan que podría ser El Nacional. Méndez ya estuvo al frente de los ‘militares’ y el otro equipo sería Delfín SC de Manta.

Méndez fue despedido del 11 de mayo de Segunda Categoría, esto pese a que los llevó a la final del torneo provincial de Manabí y están ya en la fase para pelear el ascenso a la LigaPro Serie B.

Como entrenador, Édison Méndez estuvo en Liga de Quito y El Nacional como DTs, aunque con los ‘albos’ lo hizo de manera interina aunque registró varios partidos con victoria.

Édison Méndez – El Nacional 2023.

Los equipos que buscaron a Édison Méndez como DT

Édison Méndez se metió en planes de clubes como Deportivo Cuenca, El Nacional, Liga de Quito, Emelec y ahora Delfín. Quizás vuelva a ser objetivo de algún otro club de la primera división de Ecuador, en las siguientes semanas, cuando se abra algún espacio con un despido.

Gustavo Dávila
