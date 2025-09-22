La Selección de Ecuador nuevamente pierde la “batalla” con Estados Unidos que sorprendió a todos convocando a este jugador para el Mundial Sub-20. ‘La Tri’ nuevamente se quedó sin la posibilidad de contar con este jugador, que ya parece decidido a jugar con USA.

Estados Unidos nuevamente convocó a Marcos Zambrano y ahora para jugar de manera oficial el Mundial Sub-20. El jugador nacido en Ecuador, no entró en planes de ‘La Tri’ previamente y finalmente se ha decidido para jugar por los Estados Unidos.

Aunque la Selección de Ecuador aún tiene una leve esperanza ya que no está “bloqueado” totalmente, puesto que, mientras no juegue por el equipo mayor aún puede jugar por otra selección. No obstante, Zambrano parece decidido a jugar para USA.

La Selección de Ecuador deja escapar a uno de los delanteros con más futuro justamente en una posición donde actualmente no le sobran nombres. Estados Unidos buscará competir por este torneo, y algunos jugadores, entre ellos Zambrano, podrían ganarse un lugar en la mayor para el Mundial 2026.

Los convocados de Estados Unidos para el Mundial Sub-20. (Foto: @USYNT)

Por otro lado, la Selección de Estados Unidos también podría quitarle a la Selección de Ecuador a otro jugador en esta ocasión sería Matías Marín. El portero del Inter Miami Sub-20 también ha sido tomado en cuenta para microciclos y lo podrían convocar en el futuro.

¿Dónde está jugando ahora Marcos Zambrano?

Marcos Zambrano actualmente dejó Europa y el jugador está en la MLS. El futbolista tiene contrato con el Real Salt Lake, con el cual puede espera tener minutos y volver a ser protagonista.