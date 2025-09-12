Barcelona se juega un partido clave el domingo contra Emelec, no solo para seguir en pelea por la hazaña de la LigaPro si no también para el futuro de Ismael Rescalvo. Si el español es despedido, ya hay un entrenador que está esperando la llamada.

Sin presupuesto para contratar otro DT de renombre este año, Marcelo Trobbiani sería el nuevo DT de Barcelona desde el lunes. Desde el medio Ecuagol informaron que el club iba a despedir a Rescalvo si no ganaba a Emelec.

Otros nombres como Fabián Bustos, Luis Zubeldía, Marcelo Zuleta etc. también aparecieron entre los rumores, sin embargo los dos primeros incluso son candidatos a selecciones CONMEBOL.

La información de la salida de Rescalvo se contrapone con el respaldo que el presidente del club Antonio Álvarez expresó públicamente. De igual forma con una indemnización que supera el medio millón de dólares, difícilmente Barcelona interrumpirá el proceso.

Ismael Rescalvo – presentación Barcelona julio 2025.

¿A qué hora se jugará el Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec y por dónde se podrá ver?

El partido entre Emelec y Barcelona SC comenzará desde las 17H30 del próximo domingo 14 de septiembre de 2025. El encuentro se verá en exclusivo por la señal de Zapping Sports. Se espera que el estadio Capwell esté al máximo de su capacidad.

