Este martes 7 de octubre de 2025 Liga de Quito sorprendió a todos y anunció que tiene un nuevo director de formativas, justamente un ex trabajador de Emelec. En sus redes sociales, LDU confirmó a Christian ‘Camello’ Gómez como su nuevo director de formativas.

El que hace poco fue el asistente técnico de Jorge Célico en Emelec, asume un reto clave en una de las formativas más importantes del fútbol ecuatoriano, después de Independiente del Valle. El ‘Camello’ no siguió en el ‘Bombillo’ cuando despidieron a Jorge Célico.

En los últimos años, las formativas de Liga de Quito le han entregado al fútbol ecuatoriano a grandes jugadores como Nilson Angulo u Óscar Zambrano. De ahí que, un histórico como el ‘Camello’ sea una contratación con la que LDU pretende dar otro salto de calidas.

En Emelec se tomaron diferentes decisiones polémicas en los últimos meses, una de esas fue dejar ir al cuerpo técnico de Jorge Célico en su plenitud, ya que no se aprovechó a elementos históricos para el mismo equipo como el ‘Camello’ Gómez que ahora estará en un rival directo.

El ‘Camello’ Gómez llega a las formativas de Liga de Quito. (Captura de Pantalla)

Liga de Quito también ha iniciado un gran proceso de renovación con el cual, poco a poco, achique diferencias con Independiente del Valle a nivel de formativas. De a poco, el ‘Rey de Copas’ se ha ganado una reputación por apostar en el trabajo en formativas.

Los números del ‘Camello’ Gómez con Célico en Emelec

Con el cuerpo técnico de Emelec, el ‘Camello’ estuvo al frente en 17 partidos de LigaPro. El asistente técnico ganó 4 partidos, empató 6 y terminó perdiendo 7 encuentros. El cuerpo técnico fue cesado de sus funciones después de empatar un partido contra Católica, que tenía dos jugadores menos.

