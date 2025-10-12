El resultado que necesita Ecuador contra México para meterse al bombo 2

La Selección de Ecuador no pudo ganar a Estados Unidos y ahora tendrá que enfrentar a México por el segundo amistoso de la fecha FIFA con las esperanzas de meterse al bombo 2 del sorteo del Mundial.

Tras el 1-1 contra los norteamericanos, Ecuador deberá ganar a México para escalar en el ranking FIFA de octubre. No solo eso, si no que necesitará de la mano de Paraguay, quienes deberán evitar que Corea del Sur empate en su amistoso.

Si Ecuador y Paraguay ganan, la ‘Tri’ se meterá en el puesto 23 del ranking FIFA y por lo tanto se queda en el último espacio que va al bombo 2 del sorteo mundialista.

Un empate contra México, requerirá obligadamente que Paraguay gane a Corea del Sur para depender de los siguientes amistosos. En caso de derrota, la ‘Tri’ deberá ganar en sus amistosos de noviembre.

ver también Hasta el PSG se asusta: El nuevo precio que el Chelsea le puso a Moisés Caicedo

Selección Ecuador – Enner Valencia vs. Estados Unidos.

ver también ¡¿Se pierde todo el Mundial?! La nueva mala noticia que recibió Ecuador sobre la sanción a Moisés Caicedo

La gran oportunidad para la Selección de Ecuador se dará en marzo, cuando los de Sebastián Beccacece enfrenten dos rivales europeos. Una victoria contra una potencia les sumaría muchos puntos en el ranking.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Varios campeones! Liga de Quito tendrá CINCO regresos para el 2026

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

ver también Michael Estrada se recupera en Liga de Quito y un grande del continente lo quiere para el 2026

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre: