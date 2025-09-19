La gran deuda pendiente que aún maneja la Selección de Ecuador y Sebastián Beccacece es la elección de un nuevo delantero. La falta de goles sigue siendo un problema y en medio de esto, Enner Valencia manda un mensaje a un colega de posición.

Tras el golazo de Michael Estrada en la victoria de Liga de Quito contra Sao Paulo, Enner Valencia colgó un mensaje en sus historias de Instagram felicitándolo.

Muchos tomaron esto como una indirecta a Sebastián Beccacece para que tome en consideración a Estrada, quién ya sabe lo que es vestir la camiseta de la Selección de Ecuador.

De hecho Estrada y Enner Valencia fueron la dupla de la Selección de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, sin embargo con Beccacece no ha sido convocado en este proceso.

ver también Nilson Angulo ignoró a la Premier y es anunciado por sorpresivo club por todo lo alto

Historias de Instagram de Enner Valencia

ver también Fue campeón con Liga de Quito y ahora regresaría gratis para el 2026

Muchos de hecho apuntaron a que Estrada no era convocado por temas extradeportivos, como comportamientos inadecuados dentro de la ‘Tri’ o molestias cuando no jugaba.

Publicidad

Publicidad

ver también Mourinho es nuevo DT del Benfica y su primer fichaje sería un ecuatoriano

ver también Sebastián Beccacece propone nueva sede para la Selección de Ecuador y la sorpresa es total

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador juega contra Paraguay este 4 de septiembre en Asunción y cierra las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial, contra Argentina en el Monumental de Guayaquil el 9 de septiembre.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.