Emelec logró una importante clasificación en la Copa Ecuador y quedó a tiro de jugar la próxima edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, el club necesita vencer a Guayaquil City en los cuartos de final, para llegar a semifinal. En ese partido se verá con un viejo conocido, Miller Bolaños.

El duelo de Emelec contra Miller Bolaños por lo cuartos de final de la Copa Ecuador llega cargado de muchas polémicas. Entre estas se destacan, la deuda millonaria del club con el jugador y también la demanda que tiene el futbolista sobre el equipo.

Emelec le debe a Miller Bolaños más de 500.000 mil dólares. Esta gigante deuda es uno de los problemas financieros más importantes de un Emelec que necesita sumar ingresos para pagarle a sus ex jugadores y también a sus propios futbolistas.

Por otro lado, Miller Bolaños también puso una demanda sobre Emelec, tras su polémica salida. El volante fue “expulsado” del club por supuestos actos de indisciplina. No obstante, ese caso aún debe ser resulto por las autoridades competentes.

Miller Bolaños también sonó para regresar a Emelec a mitad de temporada, sin embargo, el histórico jugador decidió no hacerlo por desacuerdos con Jorge Célico, que era el DT. Se quedó en el City y ahora ambos equipos se terminarán enfrentando en Copa Ecuador.

¿Cuándo jugaría Emelec contra Guayaquil City?

El partido de cuartos de final entre Guayaquil City y Emelec se jugará a finales del mes de octubre, salvo algún cambio de última hora. Desde la FEF, confirmaron que están esperando a los finalistas para definir dónde se jugará la final, ya que es a sede única.

El cuadro final de la Copa Ecuador

