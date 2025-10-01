En el peor momento: Emelec recibe la mejor noticia de todas

Emelec se encuentra en uno de los momentos económicos más grises de toda su historia. Sin embargo, el ‘Bombillo’ ahora mismo estaría trabajando para darle a sus hinchas una de las mejores noticias de toda la temporada y mejorar su situación financiera.

De acuerdo a diferentes reportes se reveló Emelec estaría cerca de alcanzar un acuerdo con de sus principales acreedores, Banco del Pacífico, para solucionar su gran deuda. El club incluso llegó a ser amenazado con un “remate” de partes de su estadio por esta deuda.

Por otro lado, también se informó que Emelec podría alcanzar un acuerdo millonario de auspicio con esta entidad bancaria que le representaría un ingreso de casi 10 millones de dólares, no obstante, esto está lejos de ser una realidad, según reveló el mismo equipo.

El ‘Bombillo’ tiene que solucionar estos problemas económicos, ya que los mismos le han impedido contratar a nuevos jugadores por los gastos millonarios que están sumando. Asimismo, Emelec también corre el riesgo de poder ser sancionado por estos pasivos.

En esta temporada, el ‘Bombillo’ terminó sacando adelante un año muy complicado y se salvó de jugar el cuadrangular del descenso. No obstante, también se quedó fuera de los torneos continentales y deberá pelear por un cupo en el segundo hexagonal del campeonato.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro en este 2025, con Emelec muy cerca de entrar al primer hexagonal. Ahora el club jugará en el segundo hexagonal del campeonato: