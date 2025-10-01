¡Escándalo en Ecuador! Deportivo Quito denuncia intento de amaño de sus partidos

Nuevamente el fútbol ecuatoriano se ve expuesto a la gigante polémica de amaño de partidos y apuestas ilegales. Ahora la denuncia llegó desde un club gigante e histórico para el país como Deportivo Quito, que está en el ascenso nacional.

Fue el mismo presidente de Deportivo Quito el que denunció este preocupante caso: “Estamos trabajando con la Policía Nacional, que ellos tengan información sobre lo que pasa. Nos llegaron mensajes y que nos quieren ayudar a que tengamos una llave fácil. Bloqueamos este contacto y se envió a la Policía Nacional. Esto daña al fútbol. Tenemos charlas con los chicos y que sepan que esto no se puede dar“, comentó el directivo en Radio La Red.

Las últimas semanas han sido de gran polémica y tensión para el fútbol ecuatoriano, ya que se han revelado varias denuncias de apuestas ilegales y extorsión en un equipo de LigaPro y también uno histórico como lo es El Nacional.

Por otro lado, durante esta semana también se dieron allanamientos de la Policía Nacional a dos equipos de la Serie B vinculados a estos casos como lo son Chacaritas y Gualaceo. Asimismo, las autoridades están haciendo todas las investigaciones pertinentes.

Deportivo Quito es uno de los más grandes de Ecuador. (Foto: SDQuito_Oficial)

La ‘AKD’ es un equipo histórica al cual las malas administraciones lo llevaron a jugar en el ascenso nacional. Ahora el equipo de Quito tiene la gran posibilidad de regresar al menos a la Serie B, y posteriormente a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

Las sanciones por amaño de partidos en Ecuador

Ya en Ecuador, Libertad fue sancionado en 2024 por el caso de apuestas ilegales y amaños de partidos. El equipo lojano perdió 4 puntos en la tabla de posiciones, mientras que uno de los jugadores vinculados a este caso terminó con una suspensión de 2 años.