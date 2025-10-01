¡Última hora! Liga de Quito pierde un delantero para jugar contra Palmeiras

Liga de Quito se jugará una llave histórica contra Palmeiras en la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano se enfrenta a la posibilidad de sumar su segundo campeonato, no obstante, ya tiene a otro jugador que será baja para esta llave.

El club no podrá contar con Fernando Cornejo, quien ya acumuló todas las tarjetas amarillas. Por lo cual, el volante chileno no estará disponible para jugar la ida de las semifinales, mientras que ahora mismo se reveló otra baja clave en LDU para estos encuentros.

De acuerdo a la información revelada por Michael Rosero, Alejandro Cabeza tuvo que ser operado del hombro. El delantero ecuatoriano se lesionó ante Sao Paulo en los cuartos de final, y ahora se revela que su recuperación tomará algún tiempo.

Por lo cual, Tiago Nunes se quedaría sin este delantero para jugar las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Cabeza se había convertido en una importante variante en ataque, sin embargo, esta lesión lo aleja definitivamente de las canchas por este tiempo.

Aunque para Liga de Quito es una baja clave, en los últimos días el equipo ecuatoriano también se ha encontrado con el gran crecimiento de Michael Estrada, que se ha convertido en una gran alternativa en ataque, siendo titular y marcando goles en los últimos encuentros.

¿Cuándo jugará Liga de Quito contra Palmeiras?

Conmebol finalmente confirmó los horarios para los partidos de ida y de vuelta de la Copa Libertadores:

IDA: Liga de Quito vs Palmeiras 23 de octubre a las 19H30

VUELTA: Palmeiras vs Liga de Quito 30 de octubre a las 19H30

Los millones que se lleva el campeón de la Copa Libertadores

Liga de Quito puede llevarse la Copa Libertadores y también un premio económico superior a los 24 millones de dólares. Siendo el premio más importante para un equipo que pueda ser campeón continental.

