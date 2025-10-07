Es tendencia:
Emelec quiere ganar la Copa Ecuador, pero ante Leones del Norte tiene 7 bajas muy importantes

Emelec enfrentará a Leones del Norte y sumará estas bajas para la Copa Ecuador haciendo delicada su intención de pasar de ronda.

Por Jose Cedeño Mendoza

Emelec tiene 7 bajas para jugar la Copa Ecuador
Emelec suma un gran problema para la Copa Ecuador, donde se estará enfrentando a Leones del Norte en octavos de final. El club tiene como gran objetivo ganar este torneo y pelear por el cupo a Libertadores, pero ahora recibió una muy mala noticia.

Para su encuentro ante Leones del Norte, Emelec ahora suma 7 bajas muy delicadas, 6 por lesión y 1 por suspensión. El ‘Bombillo’ ahora tendrá que jugar en la altura de Quito, ya que el partido se movió de sede por las protestas que hay en Ecuador.

Estas son las 7 bajas de Emelec: Christian Cueva, Alexander González, Luis Caicedo, Facundo Castelli, José Angulo, Justin Cuero y Maicon Solis, que está suspendido. De estas 7 bajas, al menos 6 eran titulares en los diferentes partidos de Emelec.

Ante Leones del Norte, el ‘Bombillo’ se juega gran parte del año, ya que avanzar en Copa Ecuador es una oportunidad para ser campeón nuevamente en el país y también encontrar el cupo que lo devuelva a la Copa Libertadores. Además, de los grandes beneficios económicos que pueden recibir.

Emelec tiene 7 bajas para la Copa Ecuador. (Foto: Imago)

La Copa Ecuador se juega a eliminación directa hasta semifinales cuando ya se juega a ida y vuelta. Por lo cual, el ‘Bombillo’ solo contará con 90 minutos para vencer a Leones del Norte, en caso de empate, el encuentro se define directamente desde los penales.

¿A qué hora jugará Emelec y qué canal pasa su partido?

Emelec jugará la Copa Ecuador contra Leones del Norte desde las 16H00. El encuentro será transmitido en señal abierta por Teleamazonas. Se jugará en estadio Gonzalo Pozo Ripalda y no en Ibarra por las múltiples protestas que hay en esa parte del país.

