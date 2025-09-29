Christian Cueva había salido de Ecuador en los últimos días para irse a Perú, esto disparó todos los rumores sobre el futuro de ‘Aladino’ en Emelec. Se habló de varios meses de deuda con el jugador y de una molestia. Ahora ya se tomó una decisión final para este caso.

En medio de todos los rumores, Christian Cueva regresó a Ecuador para jugar en Emelec. El futbolista cumplió con los tiempos que reveló el club y finalmente ya está disposición de Guillermo Duró para jugar en las siguientes semanas en el segundo hexagonal.

Asimismo, Cueva también ya cumplió con el tiempo de sanción que le habían puesto en la LigaPro, y el jugador peruano ya puede volver a jugar con el ‘Bombillo’. Se espera que este fin de semana sea una opción para sumar minutos contra Deportivo Cuenca.

Cueva tiene contrato con el ‘Bombillo’ y diferentes fuentes dirigenciales del club ya revelaron que en estos días se pagará a la plantilla los valores adeudados en los últimos meses, para que estos tengan tranquilidad y puedan jugar en la LigaPro buscando el cupo a Copa Sudamericana.

Cueva tiene contrato con Emelec. (Foto: Imago)

Con Cueva, Emelec espera terminar primero en su hexagonal y poder meterse a la Copa Sudamericana de 2026. El club lleva ya dos años seguidos sin poder competir a nivel internacional, y en una temporada convulsa y problemática, entrar a torneo internacional sería un gran logro.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Lleva 671′ minutos en cancha con la camiseta del ‘Bombillo’ y fue clave para varias victorias.

¿Cuál es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva estaría ganando un salario cercano a los 25 mil dólares mensuales, según diferentes informaciones. El jugador peruano tiene un contrato hasta mediados de la temporada 2026, después se decidirá su futuro.

